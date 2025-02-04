За Трампа вартість поставок зброї США Україні різко зросла – Reuters

Поставки, схвалені Джо Байденом, триватимуть у наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.

https://glavred.net/world/pri-trampe-stoimost-postavok-oruzhiya-ssha-ukraine-rezko-vozrosla-reuters-10636529.html Посилання скопійоване

США відновили постачання зброї Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Важливо:

В Україну відновилося постачання зброї зі США

Після перемоги Трампа середня вартість поставок різко зросла

Призупинені поставки американської зброї в Україну відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.

"В останній рік терміну президентства Джо Байдена рішення щодо ключових поставок і зброї в Україну зупинилися не тільки через місяці затримок у Конгресі, а й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США, показало розслідування видання. Плутанини додавала хаотична система відстеження зброї, в якій навіть визначення "доставленої" відрізнялося між військовими підрозділами США", - повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

відео дня

Попри те, що команда Байдена назвала сплеском допомоги від жовтня до дня інавгурації Трампа, "щомісячна допомога від США сягнула лише середньомісячного рівня в 1,1 мільярда доларів США, встановленого протягом перших двох років війни", наголошується в матеріалі.

За словами двох джерел, "до листопада було доставлено лише близько половини загальної суми, яку США обіцяли у 2024 році з американських запасів, і лише близько 30% обіцяної броньованої техніки надійшло на початок грудня"

"Згідно з аналізом Reuters, після перемоги Трампа на президентських виборах середня вартість поставок різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року", - пише.

Що передувало

У перший тиждень свого перебування на посаді Трамп заморозив іноземну допомогу Україні, серед багатьох інших країн. Представник Трампа в Україні генерал Кіт Келлог не сказав прямо, чи продовжить адміністрація відправляти зброю Україні. Але коли його запитали, він сказав: "У переговорах має вирішальне значення все, що дає вам вплив", а Трамп не відкидав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

З моменту вступу Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги. Водночас передбачалося, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, триватимуть у наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.

Нагадаємо, у січні США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня стало відомо, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Також раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що США дадуть Україні багато зброї за однієї умови. Якщо нам передадуть контейнери зі зброєю на суму 500 млрд дол, у росіян шансів у цій війні не буде, підкреслив майор запасу ЗСУ.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред