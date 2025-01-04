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Гарантії безпеки для України після припинення війни: до чого тут ядерна зброя

Юлія Закрепа
4 січня 2025, 10:59оновлено 4 січня, 11:43
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Україні доведеться йти шляхом набуття ядерної зброї, щоб отримати гарантії безпеки.
Гарантії безпеки для України після припинення війни: до чого тут ядерна зброя
Що може гарантувати безпеку Україні / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, ОПУ

Ключові тези Огризка:

  • Існує 2 варіанти гарантії безпеки в Україні після припинення війни
  • Україна може отримати ядерну зброю

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко повідомив, що гарантувати безпеку Україні після припинення війни можна кількома способами. Насамперед мовиться про повноправне членство в НАТО, але такий сценарій не буде швидким.

"Є кілька варіантів гарантувати безпеку Україні після припинення війни", - сказав Огризко для 24 каналу.

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Передусім експерт зазначив, що йдеться про повноправне членство в НАТО, що через Словаччину та Угорщину з великою імовірністю не буде швидким процесом, навіть якщо США та Німеччина змінять свою позицію. За вказівками Кремля, Будапешт та Братислава не дадуть це зробити швидко.

Тоді залишається 2 варіанти:

  • двосторонні угоди з ядерними державами такі як США, Великою Британією та Францією – поодинці або разом, що є кращим варіантом
  • ядерна зброя

Коли Україна доєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Верховна Рада ратифікувала його з певними застереженнями. Там зазначено, що в разі настання загрози існування України, вона може вийти з цього договору.

"Це абсолютно легальний та нормальний процес. Він передбачений міжнародним правом" - наголосив Володимир Огризко.

І тоді треба пояснювати партнерам, що Україні доведеться йти шляхом набуття ядерної зброї. Оскільки у 1996 році на прохання союзників Київ віддав ядерну зброю Росії, яка тепер використовується проти нього ж, а гарантій безпеки так і не отримав. Інакшого виходу просто немає.

"Це неприємно. Це боляче. Але в кінцевому результаті ми зараз говоримо не про теорію, а про практику виживання України. Тому що Росія веде проти нас геноцидну війну й ми мусимо у якийсь спосіб ставити її на місце. Іншого, як взаємна загроза знищення ядерної зброї, у нас просто не залишиться", - додав колишній глава МЗС.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що у Зеленського видали важливу заяву про переговори з Росією та припинення війни. Наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

Стало відомо, що Україна провела переговори з РФ в Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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