Гарантії безпеки для України після припинення війни: до чого тут ядерна зброя

Україні доведеться йти шляхом набуття ядерної зброї, щоб отримати гарантії безпеки.

https://glavred.net/ukraine/garantiji-bezpeki-dlya-ukrajini-pislya-pripinennya-viyni-do-chogo-tut-yaderna-zbroya-10627529.html Посилання скопійоване

Що може гарантувати безпеку Україні / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, ОПУ

Ключові тези Огризка:

Існує 2 варіанти гарантії безпеки в Україні після припинення війни

Україна може отримати ядерну зброю

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко повідомив, що гарантувати безпеку Україні після припинення війни можна кількома способами. Насамперед мовиться про повноправне членство в НАТО, але такий сценарій не буде швидким.

"Є кілька варіантів гарантувати безпеку Україні після припинення війни", - сказав Огризко для 24 каналу.

відео дня

Передусім експерт зазначив, що йдеться про повноправне членство в НАТО, що через Словаччину та Угорщину з великою імовірністю не буде швидким процесом, навіть якщо США та Німеччина змінять свою позицію. За вказівками Кремля, Будапешт та Братислава не дадуть це зробити швидко.

Тоді залишається 2 варіанти:

двосторонні угоди з ядерними державами такі як США, Великою Британією та Францією – поодинці або разом, що є кращим варіантом

ядерна зброя

Коли Україна доєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Верховна Рада ратифікувала його з певними застереженнями. Там зазначено, що в разі настання загрози існування України, вона може вийти з цього договору.

"Це абсолютно легальний та нормальний процес. Він передбачений міжнародним правом" - наголосив Володимир Огризко.

І тоді треба пояснювати партнерам, що Україні доведеться йти шляхом набуття ядерної зброї. Оскільки у 1996 році на прохання союзників Київ віддав ядерну зброю Росії, яка тепер використовується проти нього ж, а гарантій безпеки так і не отримав. Інакшого виходу просто немає.

"Це неприємно. Це боляче. Але в кінцевому результаті ми зараз говоримо не про теорію, а про практику виживання України. Тому що Росія веде проти нас геноцидну війну й ми мусимо у якийсь спосіб ставити її на місце. Іншого, як взаємна загроза знищення ядерної зброї, у нас просто не залишиться", - додав колишній глава МЗС.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що у Зеленського видали важливу заяву про переговори з Росією та припинення війни. Наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

Стало відомо, що Україна провела переговори з РФ в Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред