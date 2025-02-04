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"Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

Юрій Берендій
4 лютого 2025, 20:23
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Розслідування щодо тіньових фінансових схем мають бути об'єктивними без прив'язки до статусу обвинувачених, зазначив Зеленський.
'Нові жорсткі пакети': Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі
Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Вже є перші результати щодо припинення тіньових фінансових схем
  • РНБО прийняла нові рішення щодо санкцій

Рада національної безпеки та оборони ввела нові жорсткі санкції, списки яких буде оприлюднено згодом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, розповідаючи про підсумки засідання РНБО.

Він зазначив, що під час засідання РНБО було заслухано важливі доповіді щодо фінансової прозорості в країні. Після нещодавніх кадрових змін у податковій службі та фінмоніторингу вже вдалося досягти перших результатів – припинення тіньових фінансових схем.

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"І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", - сказав глава держави.

Крім того, на засіданні ухвалили рішення про введення санкцій. Списки з іменами з’являться незабаром, і очікується кілька жорстких пакетів обмежень.

Санкції РНБО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 січня Володимир Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України готує новий пакет санкцій проти осіб, чия діяльність суперечить національним інтересам.

Наступного дня, 19 січня, він підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про санкції.

Фігуранти санкційного списку позбавлені державних нагород, їхні активи в Україні заморожені на 10 років, а ведення медійної діяльності на території країни для них заборонене.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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РНБО санкції Володимир Зеленський
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