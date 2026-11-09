Led Zeppelin встановили рекорд: хіт 1970 року набрав мільярд прослуховувань

Популярність пісні "Immigrant Song" продовжує зростати через понад півстоліття після її виходу.

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Led Zeppelin встановили новий рекорд / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/ledzeppelin

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Пісня "Immigrant Song" подолала мільярд прослуховувань на Spotify

Історія створення пісні пов'язана з поїздкою музикантів до Ісландії

Легендарна композиція "Immigrant Song" британського гурту Led Zeppelin, випущена в 1970 році, подолала позначку в мільярд прослуховувань на Spotify. Історія створення пісні пов’язана з поїздкою музикантів до Ісландії, яка надихнула їх на написання одного з найвідоміших хітів. Про це повідомляє Parade.

Вокаліст Роберт Плант неодноразово розповідав, що ідея композиції виникла після концерту в Рейк’явіку. Led Zeppelin запросили до Ісландії в рамках культурної програми, однак виступ опинився під загрозою через протести державних службовців. У підсумку університет надав музикантам майданчик, і концерт відбувся.

відео дня

Саме враження від цієї поїздки лягли в основу "Immigrant Song". Композиція стала першим треком альбому Led Zeppelin III, який гурт навмисно вирішив зробити несхожим на попередні роботи. У пісні з’явилися образи льоду, снігу та вікінгів, натхненні північною міфологією.

При цьому Плант зазначав, що музиканти не намагалися створити масштабну історичну легенду. Пісня народилася з реальних вражень від подорожі та виступу в Ісландії.

Як Джек Блек допоміг хіту Led Zeppelin здобути нову популярність

Ще одну історію, пов’язану з "Immigrant Song", Роберт Плант розповів у інтерв’ю 2023 року. Вона стосується використання композиції в комедійному фільмі "Школа року" режисера Річарда Лінклейтера.

Led Zeppelin рідко дозволяють використовувати свої пісні в кіно, проте цього разу музиканти погодилися після того, як побачили відео з актором Джеком Блеком, який виконує "Immigrant Song".

Плант позитивно оцінив виступ актора та зазначив, що той зумів передати енергетику оригінальної композиції. За словами вокаліста, пісня заслуговує на те, щоб її відкривали для себе слухачі різних поколінь.

Він також пожартував щодо складності гітарного рифу, який непросто повторити музикантам-початківцям. При цьому Плант розповів, що його онуки вже навчилися грати деякі фрагменти з виконання Джека Блека.

Вокаліст згадав і про вікінгську тематику композиції. Його розважали історичні образи веслярів і величезних барабанів, що задавали ритм руху. Плант вважає, що фільм допоміг представити музику Led Zeppelin новій аудиторії та дозволив поглянути на легендарний хіт з гумором.

Популярність "Immigrant Song" продовжує зростати через понад півстоліття після виходу. На момент публікації композиція набрала 1 045 137 175 прослуховувань на Spotify, подолавши позначку в мільярд.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Led Zeppelin Led Zeppelin - легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році в Лондоні, який створив класичне звучання хард-року та справив величезний вплив на всю світову музичну культуру. Led Zeppelin перекладається як "Свинцевий дирижабль". Назва з’явилася завдяки жарту музиканта гурту The Who, який сказав, що новий гурт Пейджа провалиться і "звалиться, як свинцева повітряна куля" (lead balloon). Слово "balloon" замінили на "zeppelin", а з "lead" прибрали букву "a", щоб американці не читали його як "лід" (лідер). Музиканти поєднали важкий блюз-рок з елементами народної музики (фолку), містики та східних мотивів. Їхня композиція Stairway to Heaven ("Сходи до неба") вважається однією з найвидатніших пісень в історії рок-музики, хоча офіційно вона ніколи не випускалася як сингл. Серед інших шедеврів - Whole Lotta Love, Kashmir та Immigrant Song. Гурт часто називають "найважчим гуртом усіх часів" за версією журналу Rolling Stone та одним із найуспішніших в історії музики. Гурт розпався у 1980 році після трагічної смерті барабанщика Джона Бонема, оскільки музиканти вважали неможливим продовжувати творчість без нього. За свою кар’єру вони продали понад 300 мільйонів копій альбомів по всьому світу.

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