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Зеленський призначив засідання РНБО і назвав дату

Андрій Ганчук
3 лютого 2025, 22:27
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Зеленський провів засідання з головкомом ЗСУ Сирським, готуються рішення.
Зеленський, ЗСУ
Засідання РНБО заплановано на 4 лютого, будуть рішення щодо армії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

Головне із заяви Зеленського:

  • На армію чекають зміни
  • Засідання РНБО відбудеться 4 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів засідання з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо модернізації армії. На вівторок, 4 лютого, призначено засідання Ради національної безпеки і оборони.

Під час свого традиційного вечірнього звернення в понеділок, 3 лютого, він розповів про те, що поговорив із Сирським щодо модернізації української армії.

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На 4 лютого призначено засідання РНБО, у рамках якого будуть ухвалені рішення.

"Армія має бути сучасною. І головне - цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. І ще одне. На завтра призначив засідання РНБО", - наголосив Володимир Зеленський.

План стойкости Зеленского Инфографика
Що відомо про план стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Реформа Сил оборони України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалося питання реформи армії. Зокрема - формування корпусів ЗСУ.

"Серед питань - формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика з цього приводу. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади і правильний армійський досвід масштабуємо", - говорив президент.

Командувач Сухопутними військами та ОСГВ "Хортиця" Михайло Драпатий впроваджуватиме реформу Сил оборони, зазначив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. В інтерв'ю Главреду він висловив сподівання, що завдяки змінам у структурі оборони Драпатому вдасться стабілізувати фронт.

Хто такий Михайло Драпатий?

Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

ЗСУ перейдуть на нову систему і створюватимуть корпуси, сказав Володимир Зеленський 3 лютого. Потрібно забезпечити стійкість на передовій та ефективні удари по окупантах для того, щоб були успішні перемовини.

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