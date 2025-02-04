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Армія РФ знизила темпи просування, але все одно зазнає величезних втрат - ISW

Анна Ярославська
4 лютого 2025, 07:05
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Січень 2025 року став другим за кількістю втрат місяцем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Армія РФ на техніці
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат на фронті / Колаж: Главред, фото: flickr

Головні тези:

  • Просування російських військ сповільнилося
  • У січні окупанти зазнали рекордних втрат з моменту вторгнення в Україну

Російська окупаційна армія сповільнила темпи просування росіян в Україні. При цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжували зазнавати великих втрат у січні 2025 року попри повільніший темп просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року.

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Міністерство оборони України повідомило 3 лютого, що в січні 2025 року російські війська зазнали 48 240 втрат, що робить січень другим за кількістю втрат місяцем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

ISW з посиланням на геолокаційні дані пише, що російські війська просунулися в січні на 498 квадратних кілометрів в Україні та Курській області, або приблизно на 16,1 квадратних кілометрів на день. При цьому російські війська зазнали приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території.

Міністерство оборони України повідомило, що російські війська зазнали 48 670 втрат у грудні 2024 року - це найвищий місячний показник втрат від початку повномасштабного вторгнення Росії, а за оцінками ISW, російські війська захопили 593 квадратні кілометри в грудні 2024 року.

"Зменшення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період із грудня 2024 року до січня 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська зазнають таких самих високих втрат, незважаючи на менший територіальний прогрес у найближчій перспективі", - зазначають аналітики.

За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування, ймовірно, зазнало рекордних втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшому територіальному захопленню.

"Але залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове до таких втрат, якщо темпи просування російських військ і надалі знижуватимуться в міру того, як російські війська просуватимуться до населених пунктів, що краще обороняються, таких як Покровськ", - зазначили аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними DeepState за 3 лютого, окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів, а саме - у Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська концентрують все більше зусиль на захопленні Андріївки в Донецькій області. Армія РФ намагається прорватися до села з кількох напрямків.

Бійці 253-ї Окремої штурмової бригади Арей (підрозділ Української добровольчої армії) Сухопутних військ ЗСУ домоглися тактичних успіхів у Курській області.

У Міноборони України заявили, що інтенсивність бойових дій на фронті в січні 2025 року була надзвичайно високою. Загальні безповоротні та санітарні втрати РФ за місяць становили 48 240 військових.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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