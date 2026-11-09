Справа "Карфаген" може виявитися набагато масштабнішою: у НАБУ зробили заяву

Про підозру повідомили лише першим п’ятьом учасникам угруповання, до складу якого, за даними слідства, входило щонайменше 12 осіб.

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У НАБУ заявили, що оприлюднені матеріали "Карфагена" - лише верхівка айсберга / Колаж: Главред, фото: НАБУ/Telegram

Головне із заяви:

Оприлюднені дані – лише частина доказів

Підозри отримали 5 із щонайменше 12 учасників

Слідство вивчає зв’язки між кримінальними угрупованнями та правоохоронцями

Оприлюднені матеріали другого етапу операції "Карфаген" - лише верхівка айсберга, а значну частину доказів детективи поки що не можуть розкрити в інтересах слідства.

Про це заявив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександр Абакумов у Facebook.

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За словами Абакумова, поки що детективи показали лише те, що можна було оприлюднити без шкоди для розслідування.

"Ми показали лише те, що могли показати, не завдавши шкоди інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою", - написав Абакумов.

Що відомо про другий етап операції "Карфаген"

Як зазначив детектив, під час другого етапу про підозру першими повідомили п’ятьом учасникам нової злочинної організації. За даними слідства, до неї було залучено щонайменше 12 осіб.

Слідство, за словами Абакумова, встановило, як могла працювати система прикриття десятків шахрайських кол-центрів і як взаємодіяли представники кримінального середовища та правоохоронних органів. Також детективи з’ясували, як обговорювалися напади на людей, які протидіяли злочинному бізнесу.

Детектив підкреслив, що ця справа демонструє ознаки системи, в якій організована злочинність може отримувати захист з боку правоохоронців, а ті - гроші та вплив криміналу.

"Корупція породжує безкарність. Безкарність породжує вседозволеність. А вседозволеність рано чи пізно перетворюється на насильство", - зазначив Абакумов.

Він також назвав боротьбу з корупцією однією з умов виживання держави та запевнив, що операція триває.

"Карфаген має бути зруйнований", - підсумував детектив.

Кого підозрюють у справі "Карфаген"

Про операцію НАБУ та САП оголосили 4 вересня. За версією слідства, учасники організації, серед яких були представники прокуратури, отримували хабарі за "кришування" шахрайських кол-центрів і легалізували ці кошти. На тлі скандалу навколо справи було звільнено генпрокурора Руслана Кравченка.

4 листопада детективи оприлюднили подробиці другого етапу. За даними НАБУ, які наводить LB.ua, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, а за прикриття кожного платили по 7 тис. доларів на місяць.

Фігурантам також інкримінують розповсюдження наркотиків, виготовлення підробленої іноземної валюти, викрадення людей, побиття та погрози, зокрема журналістам. Серед основних фігурантів - громадяни країни-агресора РФ Єгор Буркін (Мексиканець) та Андрій Осипов (Кримінал), генерал-майор СБУ Сергій Дука (Аким), представник Нацполіції Володимир Ценов (Прайс) та поліцейський Олександр Дем’янчук (Консультант). Вина фігурантів судом не встановлена.

Чим закінчиться справа "Карфаген" для силових відомств?

Політолог Михайло Шнайдер, слова якого наводив "Главред", ще у вересні, на тлі протистояння Офісу генпрокурора та НАБУ, назвав те, що відбувається, боротьбою за вплив між силовими структурами.

"Ментовські війни" у розпалі. Тож запасаємося попкорном, друзі", - написав Шнайдер.

Інакше оцінює ситуацію після другого етапу операції політолог Ігор Чаленко. У коментарі, який наводить "Телеграф", він підкреслив, що статус фігурантів не повинен впливати на хід розслідування.

"Розслідування тяжких злочинів не повинні зупинятися через воєнний стан, високі посади фігурантів або їхні політичні зв’язки", - заявив Чаленко.

За його словами, якщо докази підтвердять провину, відповідальність має наставати незалежно від статусу причетних.

Операція "Карфаген" - головне

Як повідомляв Главред, 4 листопада голова СБУ Олександр Поклад звільнив з посад двох високопоставлених співробітників служби - фігурантів справи. Він також закликав "Мексиканця" повернутися в Україну й здатися. У СБУ заявили, що співпрацюють зі спецслужбами країн-партнерів.

Перший етап операції НАБУ та САП провели на початку вересня. Тоді детективи повідомили, що чиновник ОГП "кришував" шахрайські кол-центри. Розслідування стосувалося, зокрема, співробітників прокуратури.

Скандал навколо справи торкнувся й керівництва Офісу генпрокурора. Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, після чого виїхав за кордон. Згодом Кравченка було звільнено з посади.

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Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який покладено запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, скоєним вищими посадовими особами та такими, що становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

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