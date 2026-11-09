Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у вівторок
- Яка нова вартість євро
На вівторок, 10 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Одразу три валюти – долар, євро та злотий – стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,41 грн/дол. Водночас 9 листопада валюта коштувала 45,32 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 9 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 10 листопада встановлено на рівні 50,81 грн/євро, що на 16 копійок більше, ніж у понеділок (50,65 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,58 грн/злотий. 9 листопада ця валюта коштувала 11,53 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.
Яким буде курс долара до кінця 2026 року
Економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року.
За його словами, гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.
"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - підкреслив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий говорив, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.
Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ підкреслив, що майбутнє гривні значною мірою визначатиметься тим, скільки грошей Україна отримуватиме від партнерів і наскільки стабільно ці транші надходитимуть.
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Про джерело: Національний банк України
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