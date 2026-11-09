Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 10 листопада.

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Офіційний курс валют в Україні на 10 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у вівторок

Яка нова вартість євро

На вівторок, 10 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Одразу три валюти – долар, євро та злотий – стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,41 грн/дол. Водночас 9 листопада валюта коштувала 45,32 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 9 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 10 листопада встановлено на рівні 50,81 грн/євро, що на 16 копійок більше, ніж у понеділок (50,65 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,58 грн/злотий. 9 листопада ця валюта коштувала 11,53 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

Економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року.

За його словами, гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий говорив, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ підкреслив, що майбутнє гривні значною мірою визначатиметься тим, скільки грошей Україна отримуватиме від партнерів і наскільки стабільно ці транші надходитимуть.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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