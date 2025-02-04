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"Все було у диму, потім пішов вогонь": очевидиця про ракетний удар по Ізюму

Маріна Фурман
4 лютого 2025, 15:51
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В Ізюмі внаслідок ракетного удару, 4 лютого, загинуло 5 людей.
удар по Изюму
Жінка Ізюмського району розповіла про деталі атаки росіян / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Олег Синєгубов

Основне:

  • Росіяни вдарили балістичною ракетою по Ізюму
  • Після атаки на місці все було в дим, а пізніше здійнявся вогонь
  • Один із загиблих від ракетного удару — водій

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти вдарили по центу Ізюму, що на Харківщині. Внаслідок балістичного удару загинуло 5 людей, ще понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою. Жителька Борової Валентина Жальпіс розповіла в коментарі Суспільному про деталі удару по місту.

Очевидиця поділилася, що приїхала з невісткою, її сестрою та водієм до паспортного столу в Ізюмі. Коли вони перебували поруч з адмінбудівлею, Росія атакувала місто.

відео дня

"Я сиділа в машині, водій вийшов покурити, а моя дитина (невістка — ред.) пішла до паспортного столу — тільки дійшла і стався вибух. Я це бачила. Хто попадав, хто куди. Я була в цій машині, говорила по телефону. Ми в паспортний стіл доньку привезли міняти паспорт. Мене не зачепило, водія нашого вбило", — розповіла жінка.

Жителька Борової додала, що вибух стався просто в неї на очах.

"Все було у чорному диму, потім пішов вогонь. Як тільки все осіло, я вискочила до водія, він відкрив очі, але був сильно поранений і помер. Доньку не знайшли, поліція шукає, прошу, щоб обох дівчат знайшли", - додала очевидиця.

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог влучив балістичною ракетою в адмінбудівлю в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Він наголосив, що жодного військового об‘єкта в цьому місці немає.

Згодом на удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав світ тиснути на Росію, щоб зупинити терор і захистити життя людей.

Крім того, у ніч на 4 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. Унаслідок атаки російських БпЛА у Києві зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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новини Росії Ізюм ракетний удар Удар по Ізюму
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