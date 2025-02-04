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РФ готує новий наступ: ветеран спрогнозував, коли ворог піде в атаку

Маріна Фурман
4 лютого 2025, 11:13
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На думку Олексія Гетьмана, росіяни взяли паузу перед майбутніми наступальними діями.
ВСУ, армия РФ
Окупанти готуються до нового наступу / Коллаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Ворог може розпочати нові наступальні дії вже у березні чи квітні
  • У загарбників немає жодних труднощів із набором особового складу

Російські окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках фронту, однак кількість атак зменшилася через великі втрати ворога. Крім того, зниження інтенсивності боїв може свідчити про те, що росіяни взяли паузу перед майбутнім великим наступом. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, окупаційна армія може готуватися до майбутніх тривалих наступальних дій вже навесні поточного року.

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"Судячи з того, що ми знаємо, зокрема щодо фінансування російської армії – ця інформація не є таємницею, – вони готуються до наступальних дій...Коли вони можуть розпочатися? Думаю, вони чекатимуть до квітня чи до кінця березня. Щойно погода нормалізується, щойно з’явиться можливість бути більш мобільними, може бути схвалене таке рішення", – зазначив ветеран.

Гетьман підкреслив, що у ворога немає жодних труднощів із набором особового складу, і мобілізація в РФ може продовжуватись у темпах, що відповідають потребам військового командування.

"Наприклад, до наступальних дій, які були восени минулого року, вони готувалися протягом пів року. Усе видно, усе прозоро. Ці речі очевидні. Усе лежить на поверхні. Щоб дійти певних висновків, достатньо просто зібрати до купи факти з різних джерел", – заявив Гетьман.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", на Куп'янському напрямку командування російської армії наказало солдатам повернутися на позиції, які відбили Сили оборони біля одного з населених пунктів. За невиконання погрожують розстрілом.

Днем раніше в ОСУВ "Хортиця" зазначили, що російські окупанти перегруповують свої штурмові підрозділи для поновлення наступальних дій на Куп’янському напрямку. Відомо, що противник атакував позиції українських бійців у районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового. Успіху загарбники не мали.

Тим часом агенти Атеш повідомляли, що все більше окупантів не хочуть брати участь в атаках на Херсонському напрямку, адже розуміють, що навряд чи досягнуть успіху і при цьому ймовірність загинути досить висока.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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війна в Україні лінія фронту російські війська Олексій Гетьман
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