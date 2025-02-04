У Сухопутні війська переводять близько 50 тис. військових: навіщо це потрібно - ЗМІ

Метою такого великого переведення військових усіх родів військ є початок першої за три роки повномасштабної війни ротації.

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В українській армії хочуть провести ротацію - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил ТРО, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

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В Україні планують провести ротацію військових

Механізм ротацій не пов'язаний з переговорами або заморожуванням лінії фронту

Близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ будуть переведені до Сухопутних військ - для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротацій. Про це нібито свідчить наказ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня. Інформацію про це опублікувало видання Українська правда з посиланням на неназвані джерела.

"За словами надійного співрозмовника УП у Генштабі ЗСУ, йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців. Це 20% усіх українських військових, які зараз перебувають безпосередньо на фронті, якщо покладатися на цифри NYT", - йдеться у повідомленні.

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Метою такого великого переведення є початок першої за три роки повномасштабної війни ротації.

"Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз навчається в навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", - розповів співрозмовник видання.

На запитання, чи пов'язане рішення запустити механізм ротацій із можливими переговорами або заморожуванням лінії фронту, співрозмовник відповів, що ні.

За його словами, українська армія зможе провести ротації та в умовах великої війни.

Переведення військових Повітряних сил у Сухопутні війська

Раніше Главред писав із посиланням на ЗМІ, що українське командування нібито відправляє бійців ППО на фронт як піхоту. Все нібито через дефіцит особового складу.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що такі твердження є недостовірним і некоректним. Зазначається, що певну кількість військових зі складу підрозділів ЗС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

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