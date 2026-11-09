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Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

Олена Кюпелі
9 листопада 2026, 11:48
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Ці актори-путіністи стали справжніми вовками в овечій шкурі.
Вовки в овечій шкурі - російські актори
Вовки в овечій шкурі - російські актори / Колаж "Главред", фото "КП"

Коротко:

  • Які актори знімалися в Україні
  • Що вони говорили після нападу Росії

До початку повномасштабної війни ці російські актори були добре знайомі українській аудиторії. Вони знімалися у вітчизняних серіалах і фільмах, працювали на українських знімальних майданчиках, приїжджали до Києва і знаходили тут глядачів. Деякі навіть висловлювали симпатію до України.

Однак після 24 лютого 2022 року їхня публічна позиція змінилася - або, принаймні, стала набагато очевиднішою. Одні підтримали російську пропагандистську риторику, інші виступили на підтримку російських військових, треті заявили про готовність своїх близьких воювати проти України.

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"Главред" розповідає, що відомо про шістьох російських акторів, яких українські глядачі колись добре знали за фільмами та серіалами.

Антон Батирєв: від зйомок в Україні до підтримки російської пропаганди

Антон Батирєв був одним із тих російських акторів, хто активно працював в Україні. Глядачі знають його за серіалами "Ніщо не трапляється двічі", "Обручка з рубіном" та іншими телевізійними проєктами. Він неодноразово приїжджав на українські знімальні майданчики й встиг стати впізнаваним обличчям вітчизняного телебачення.

За інформацією українського видання"24 Канал", до повномасштабного вторгнення Батирєв замислювався про отримання українського громадянства та критично висловлювався про терориста Володимира Путіна.

Батирєв знімався разом з українською актрисою Тишкевич
Батирєв знімався з українською актрисою Тишкевич / Фото Стархіт

Але після 24 лютого 2022 року актор повернувся до Росії, підтримав проведення так званої "СВО" та публічно висловлювався на підтримку РФ, через що зазнав різкої критики з боку колишніх українських колег і партнерів (зокрема, Тараса Цимбалюка та Андрія Фединчика).

Для глядачів, які пам’ятали Батирєва за українськими серіалами, така зміна стала несподіваною. Його колишній зв’язок з Україною різко контрастував із публічною позицією після початку повномасштабної війни.

Прохор Дубравін: працював у українських проєктах, але підтримав російську армію

Ще один актор, який регулярно приїжджав до України заради зйомок, - Прохор Дубравін. Він брав участь в українських кінопроєктах і був знайомий місцевій аудиторії за телевізійними ролями.

Після початку повномасштабного вторгнення актор не виступив проти дій Росії. Більше того, як повідомляв "24 Канал", Дубравін підтримав російську окупаційну армію та дозволяв собі глузливі висловлювання про українців.

Прохор Дубравін перебував в Україні
Прохор Дубравін пасся в Україні / Фото Стархіт

Таким чином, людина, яка раніше працювала на українському ринку й користувалася популярністю серед місцевої аудиторії, після початку війни опинилася на боці країни-агресора.

Федір Добронравов: улюблений Іван Будько із "Сват" підтримав російських військових

Федір Добронравов - один із найвпізнаваніших акторів у цій добірці. Мільйони глядачів знали його за роллю Івана Будька в серіалі "Свати", який знімався в Україні.

Однак стосунки актора з Україною були неоднозначними ще до повномасштабного вторгнення. Добронравов відвідував окупований Крим і робив публічні заяви, які українська сторона розцінювала як антиукраїнські. У 2017 році СБУ заборонила йому в’їзд до України на три роки. Пізніше, у 2019-му, суд скасував відповідні рішення.

Федір Добронравов
Федір Добронравов / скрін з відео

Після початку повномасштабної війни актор продемонстрував підтримку російських військовослужбовців. 28 червня 2022 року він відвідав військовий госпіталь у Самарі, де проходили лікування учасники вторгнення в Україну. Добронравов спілкувався з пораненими, бажав їм якнайшвидшого одужання та розповідав про власну службу в Повітряно-десантних військах.

Візит широко висвітлювали російські ЗМІ. Для українських глядачів, які роками дивилися "Сватів" і асоціювали актора з добродушним Іваном Будьком, це стало ще одним свідченням його публічної позиції.

Олеся Железняк: зірка "Сватів" повторює кремлівські тези

Ще одна актриса, відома українцям завдяки "Сватам", - Олеся Железняк. Вона зіграла Ларису Буханкіну і стала частиною популярного телевізійного проєкту.

Після початку повномасштабної війни Железняк виступала із заявами на підтримку російської позиції. Вона з’являлася на російських пропагандистських майданчиках і висловлювалася про Україну в дусі кремлівської риторики.

В одному з таких виступів актриса згадувала прогулянку Хрещатиком, під час якої побачила американські прапори. Вона пов’язувала це зі своїм власним уявленням про події, що відбувалися в Україні, і задавалася питанням, чи не так "насувається зло".

Железняк та її
Железняк - затята прихильниця Путіна / Фото 7Дней

Железняк також висловлювала здивування через те, що українці не сприймають Росію як "рятівницю", а називають її країною-окупантом.

Для актриси, яка здобула популярність, зокрема, завдяки проєкту, тісно пов’язаному з українським телебаченням, такі заяви стали частиною її публічної позиції після 2022 року.

Станіслав Бондаренко: народився в Україні, але своєю батьківщиною називає Росію

Історія Станіслава Бондаренка відрізняється від історій інших акторів. Він народився в місті Дніпрорудне Запорізької області, проте ще в дитинстві переїхав із родиною до Росії. Українські глядачі знають його за серіалами та мелодрамами, зокрема за проектами, які знімалися для українського телебачення.

Після початку повномасштабної війни Бондаренко не приховував своєї підтримки Росії. В інтерв’ю він прямо пояснив, чому не вважає себе зрадником України, незважаючи на своє місце народження.

"Моя батьківщина на даний момент - Російська Федерація, де я живу вже довгий час", - говорив актор.

Зрадник України - Бондаренко
Зрадник України - Бондаренко / Фото КП

Він також заявляв, що спокійно ставиться до критики з боку українців, і висловлювався про протистояння України та Росії у зневажливому тоні.

Таким чином, Бондаренко публічно визначив свою позицію: незважаючи на українське походження, він асоціює себе з Росією та підтримує її дії.

Наталія Антонова: пишається сином, готовим вирушити на війну

Наталія Антонова знайома українській аудиторії за численними фільмами та серіалами, у яких вона знімалася до повномасштабного вторгнення. Актриса працювала з українськими режисерами й неодноразово приїжджала до Києва.

У серпні 2023 року вона дала інтерв’ю російському телеведучому та затятому путіністу, брехливому пропагандисту Борису Корчевникову, в якому розповіла про позицію своїх синів щодо війни.

За словами Антонової, старший син Артем заявив, що піде воювати, якщо отримає повістку. Молодші брати підтримали його рішення. Сама актриса сказала, що спочатку боялася відпускати сина, але потім назвала своїх синів захисниками батьківщини й додала: "Ми разом зі своєю країною".

Наталія Антонова підтримує терориста Путіна
Наталія Антонова підтримує терориста Путіна / Фото КП

Крім того, Антонова розповіла, що припинила спілкування з деякими акторами та режисерами з Києва. Вона пояснила це тим, що їхні публікації в соціальних мережах сповнені агресії.

Її слова викликали резонанс в українських ЗМІ: актриса, яка роками працювала з українськими колегами, публічно підтримала позицію сім’ї, готової брати участь у війні на боці Росії.

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"Главред" раніше писав, що на початку 2000-х Сніжана Онопко була однією з найпопулярніших українських моделей у світі. Її знімали для Vogue, запрошували на покази Prada, Gucci та Louis Vuitton, а легендарний фотограф Стівен Майзель допоміг їй стати справжньою зіркою високої моди.

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Про особу: Федір Добронравов?

Федір Добронравов - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування та дубляжу, продюсер, співак; народний артист Російської Федерації.
У 2014 році підтримав окупацію Криму Росією.
У листопаді 2017 року Добронравову на три роки заборонили в’їзд до України через його публічну підтримку окупації Криму Росією.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, брав участь у концертах на підтримку російської агресії.

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