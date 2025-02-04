Новий формат управління для ЗСУ: аналітики розкрили, як це вплине на ефективність

Сирський повідомив, що зараз формується 4-й армійський корпус.

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ЗСУ переходять новий формат управління / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Ключові тези ISW:

У ЗСУ створять штаби командування на новому рівні

Як зміниться управління структури ЗСУ

Аналітики Інституті вивчення війни повідомили, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 3 січня повідомив про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ, а саме - впровадження корпусної структури.

В ISW пояснили, що використання корпусної структури для української армії не є нововведенням. Вже з 2023 року в ЗСУ діють 9-й та 10-й армійські корпуси, а Резервний корпус було реорганізовано в 11-й армійський корпус.

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За словами Сирського, зараз формується 4-й армійський корпус, а подальші зміни передбачають створення системного проміжного рівня командування між окремими бригадами та оперативними угрупованнями військ.

Також планується створення штабів командування на цьому рівні, що має суттєво підвищити ефективність військових операцій та поліпшити управління ЗСУ.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський анонсував перехід на нову організаційну структуру ЗСУ. Президент додав, що нині на фронті особлива увага приділяється найважчому напрямку - Покровському. Не менш важливою є і Курська операція.

Військовий Максим Жорін висловився про перехід ЗСУ на корпусну структуру. Він зазначив, що рішення про перехід на корпуси в українській армії назріло вже давно. І вважає, що тепер слід досягти ефективного результату. При цьому він додав, що корпуси в Україні існували і раніше.

Олександр Сирський розкрив деталі програми для новобранців. Для інструкторів у навчальних центрах, які проводять військовий вишкіл для новобранців, впроваджується нова та триваліша програма підготовки, а також є хороші результати проходження новачками БЗВП.

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