Перший раунд переговорів із РФ не обіцяє прориву: Арахамія пояснив чому

Голова фракції "Слуга народу" вважає досягненням уже саме відновлення тристоронніх переговорів зі США та РФ після тривалої перерви.

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Україна не очікує прориву на перших переговорах з РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegraf

Головне із заяви:

Арахамія не очікує прориву від першого раунду в Абу-Дабі

Саме відновлення переговорів він вважає досягненням

За його словами, США діють максимально симетрично

Україна не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США та країни-агресора Росії. Певні очікування в української команди є лише від другого раунду.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі DW.

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Політик пояснив, чому від першої зустрічі не варто очікувати багато чого.

"Гадаю, що ні (не варто очікувати прориву, - ред.). І ось чому: у переговорах була тривала перерва. Тому, якщо говорити про внутрішню ситуацію, то саме відновлення переговорів - це вже досягнення", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що з цієї причини очікування української команди від перших переговорів мінімальні. Водночас від другого раунду, за словами нардепа, "ми вже дещо очікуємо".

Чию сторону займають США на переговорах?

Арахамія також повідомив, що не бачить, щоб Сполучені Штати ставали на чийсь бік у переговорному процесі.

"Вони намагаються діяти максимально симетрично", - підкреслив голова фракції.

Тристоронні переговори за посередництва США мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі. За даними The New York Times, питання про припинення вогню на них не обговорюватимуть.

Перед початком зустрічі спеціальний представник президента США Джаред Кушнер провів окрему зустріч із партнерами з НАТО, ЄС та України, щоб обговорити архітектуру безпеки після війни. Крім того, як заявляв Кирило Буданов, Україна планує приділити велику увагу гуманітарному напрямку та інтенсифікації обмінів полоненими.

Коли можливий реальний прорив у переговорах щодо війни в Україні?

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Білий дім спробує домогтися результату в переговорах ще до кінця року.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб хоча б до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", - зазначив експерт.

Однак, за його оцінкою, швидкі домовленості малоймовірні через позиції всіх сторін конфлікту.

"Але це фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.

Старший науковий співробітник American Enterprise Institute, колишня заступниця помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Хізер Конлі у коментарі "Радіо Свобода" також не очікує багато чого від технічних зустрічей в Абу-Дабі.

"Не думаю, що від цих технічних зустрічей можна очікувати багато чого, крім самого факту, що вони відновлюються. Прориву не буде, але, можливо, буде призначено наступну зустріч", - зазначила вона.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, переговори України, США та Росії в Абу-Дабі відбудуться 10–11 листопада. За даними The New York Times, питання про припинення вогню на зустрічі не обговорюватимуть, а основну увагу приділять гарантіям безпеки. Багато аналітиків не очікують прориву до весни, але допускають локальні перемир’я.

Напередодні зустрічі Джаред Кушнер провів консультації з партнерами з України, ЄС та НАТО. Також США визначили чотири пріоритети мирного процесу. Це перші тристоронні переговори з лютого.

Крім того, в Абу-Дабі відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейцями. Як розповів Рустем Умеров, йдеться про формат Е4 за участю Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Євросоюз також направить на переговори своїх представників.

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Про особу: Давид Арахамія Давид Арахамія - український державний і політичний діяч, підприємець і волонтер. Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей. До політики був успішним підприємцем у сфері ІТ, заснував компанію TemplateMonster. З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання. Обіймає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах із Росією.

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