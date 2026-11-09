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Лавров назвав головну тему мирних переговорів в Абу-Дабі

Руслана Заклінська
9 листопада 2026, 15:30
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Глава російського МЗС Сергій Лавров послався на слова держсекретаря США Марко Рубіо напередодні раунду 10-11 листопада.
Лавров назвав головну тему мирних переговорів в Абу-Дабі
Москва визначила перший пункт переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви:

  • Безпека - перший пункт порядку денного в Абу-Дабі
  • Лавров послався на слова Марко Рубіо
  • Переговори заплановані на 10-11 листопада

Питання безпеки Росії, України та всього регіону стануть першим пунктом порядку денного переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 10-11 листопада. Про це заявив глава МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

За словами Лаврова, він чув заяву американського держсекретаря Марко Рубіо і вважає, що порядок денний зустрічі вже закріплює пріоритет безпеки.

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"Я чув заяву Марко Рубіо про те, що на переговорах в Абу-Дабі та загалом у ситуації навколо українського конфлікту (війни - ред.) ключове значення набувають питання безпеки. Більше того, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає, що першим пунктом будуть питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні", - сказав глава російського МЗС.

Що говорив Рубіо про переговори в Абу-Дабі

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю DRM News заявив, що гарантії безпеки для України порушувалися на всіх переговорах, а йдеться також про архітектуру безпеки Європи. Водночас Рубіо застеріг, що остаточних домовленостей поки немає.

"Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не погоджено", - сказав Рубіо.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Хто входить до делегацій на переговорах в Абу-Дабі

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Російську групу очолить Володимир Мединський. До переговорів долучаться й європейські представники: участь Франції підтвердив глава МЗС країни Жан-Ноель Барро.

Чи готовий Кремль до компромісу на переговорах

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що очільник Кремля прагне говорити зі США як рівний.

"Путін намагається переконати всіх, що Росія така сама, як і США з Китаєм, тому що у неї є ядерка", - наголосив дипломат.

Водночас, на думку експерта, простір для ультиматумів Москви залежить від позицій Вашингтона.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - пояснив Огризко.

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в коментарі "Слово і Діло" не очікує від нового раунду проривів.

"Кремль не хоче домовлятися про припинення вогню", - зазначив він.

За словами експерта, територіальні питання на першому раунді не розглядатимуть, а реальним результатом може стати лише продовження діалогу.

"Єдиний прогрес, який може бути, - це продовження переговорів", - підсумував Фесенко.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, раунд переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі відбудеться 10-11 листопада. Європейський союз відправляє до Абу-Дабі двох високопосадовців, а ще туди їдуть радники з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії. Чи будуть європейці безпосередньо в кімнаті переговорів, поки неясно.

Про участь Франції заявив глава МЗС країни Жан-Ноель Барро. Загалом європейці долучаться до переговорів в ОАЕ разом із делегаціями України, США та РФ. Центральною темою раунду має стати повоєнна безпека України.

Абу-Дабі вже приймав тристоронні переговори на початку року. Тоді другий день переговорів в ОАЕ стартував 5 лютого 2026 року. Команди працювали в тих самих форматах, що й напередодні.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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