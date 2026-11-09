У 2027 році Києву не вистачить 70 млрд євро, а Берлін хоче позбавити окремі країни права вето на рішення щодо надання допомоги.

https://glavred.net/world/bez-deneg-dlya-ukrainy-ne-budet-byudzheta-kakoy-ultimatum-merc-postavil-es-10810715.html Посилання скопійоване

Без грошей для України не буде бюджету - який ультиматум Мерц поставив ЄС / Колаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

Коротко:

Мерц пригрозив заблокувати бюджет ЄС на 2028–2034 роки

Умова - участь усіх країн у наданні допомоги Україні

Дефіцит фінансування Києва у 2027 році - 70 млрд євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни-члени блоку не погодяться брати участь у фінансуванні України у 2027 році та в наступні роки. Берлін наполягає, щоб у підтримці України, яка відбиває агресію Росії, брали участь усі держави ЄС без винятку.

Про це йдеться в листі Мерца до голови Європейської ради Антоніу Коште, про який повідомила газета Financial Times. За даними видання, у 2027 році Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом фінансування в розмірі 70 млрд євро.

відео дня

У листі канцлер сформулював головну умову Німеччини для подальших переговорів щодо коштів ЄС.

"Колективне зобов’язання, згідно з яким усі ми, без винятку, зробимо справедливий внесок у скорочення дефіциту України, є необхідною умовою для вирішення цього питання та для обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки", - написав Мерц.

Чого ще вимагає Німеччина

Крім того, канцлер хоче, щоб майбутні рішення щодо фінансування України ухвалювалися кваліфікованою більшістю голосів, а не одноголосно. Такий порядок позбавив би окремі країни можливості самотужки блокувати допомогу Києву.

Як зазначає FT, ультиматум пролунав напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні 12 і 13 листопада, де Мерц має намір вимагати вирішення проблеми дефіциту фінансування України.

Хто в ЄС проти нових коштів для України

За даними Kyiv Post, ЄС уже погодив для України кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, а Єврокомісія пропонує закласти до 100 млрд євро для Києва в бюджет на 2028–2034 роки. Новий дефіцит у розмірі 70 млрд євро - окрема проблема, яку лідерам ще належить вирішити.

Чехія, Угорщина та Словаччина дали зрозуміти, що не долучаться до механізму спільного запозичення для України, а Болгарія, як очікується, займе таку саму позицію, писав Euronews. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в жовтні підтвердив, що щонайменше дві держави не братимуть участі в новому фінансовому механізмі.

"Ми виявляємо солідарність іншими способами", - заявляв Фіцо.

Державний бюджет України на 2027 рік / Інфографіка: Главред

Чим Україні загрожує нестача грошей у 2027 році?

Економіст Центру економічної стратегії Олександра Мироненко в коментарі Politico, який наводився в аналітичному матеріалі "Главреда", попередила, що затримка коштів вдарить по найбазовіших виплатах держави.

"Якщо на наших рахунках не буде реальних грошей, нам не буде чим виплачувати зарплати військовим, пенсії тощо", - зазначила економістка.

Вона також звернула увагу на те, що у держави немає фінансової подушки на випадок, якщо допомога партнерів затримається.

"У України немає резервних фондів, щоб покрити всі свої витрати", - пояснила Мироненко.

Економісти Київської школи економіки Дмитро Андрієнко та Вікторія Климчук, у свою чергу, пов’язують своєчасне отримання коштів із виконанням реформ, адже частина допомоги ЄС прив’язана до певних умов.

"Затримки з реформами мають пряму фіскальну ціну", - підкреслюють аналітики KSE.

Фінансування України - новини

Як повідомляв Главред, міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив потреби Києва на 2027 рік приблизно в 69 млрд євро. Ця заявка Києва на мільярди євро викликала суперечки в ЄС, писала Le Monde. З цієї суми 40 млрд євро призначені на військові витрати, а 29 млрд євро - на роботу держслужб.

3 листопада Угорщина не погодила результати скринінгу за кластерами 4 і 5 у переговорах про вступ України до ЄС. Будапешт заблокував кластери для України без пояснень і вимог. Раніше кластери 2 і 3 були відкриті 13 жовтня після зняття угорського вето.

Сам Мерц у жовтні визнав, що Німеччина разом з іншими союзниками фінансує оборонні потреби України без участі США. В інтерв’ю Bloomberg канцлер закликав Європу прокинутися перед загрозами Кремля. За його словами, така підтримка лягає великим тягарем на бюджети.

Читайте також:

Про особу: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц виступив із заявами в інтерв’ю The Times та ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припиненні вогню та початку мирних переговорів із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз посів перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред