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"Зробімо так": Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю

Руслана Заклінська
4 лютого 2025, 19:53
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Президент України припустив, що вступ України до НАТО може затягнутись на роки чи десятиліття.
'Зробімо так': Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю
Зеленський запропонував альтернативний варіант захисту від російської агресії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Зеленського:

  • Вступ України до НАТО може зайняти "роки чи десятиліття"
  • Ядерна зброя може стримати агресію РФ
  • Україна потребує ракетних комплексів, фінансування для армії, а також західний військовий контигнет

Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю британському ведучому Пірсу Моргану.

За словами Зеленського, вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", тому "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"

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"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна може отримати від західних партнерів ракети для стримування Росії. Однак, як зауважив Зеленський, чи гарантує це захист від російських ядерних ракет – "це риторичне питання".

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнерів, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні. Якщо ми говоримо про це, добре, але тут виникає питання, про яке я вам говорив. Якщо ми не в НАТО, то чому він (Путін - Главред) на нашій землі? Якщо ми не в НАТО і Америка каже, що ми не готові прийняти Україну в НАТО, то Путін повинен повністю відступити з нашої території", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що страх Росії перед членством України в НАТО був причиною вторгнення.

"Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі", - додав він.

'Зробімо так': Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю
Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Новини України - останні заяви Зеленського

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив, що США хочуть отримати рідкоземельні метали від України в обмін на надану допомогу.

В Україні є значні запаси рідкоземельних металів, урану, титану, літію та графіту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці ресурси є частиною "Плану перемоги" Зеленського і можуть стати основою для економічного зростання та зміцнення партнерства з США та ЄС

Також Зеленський повідомив, що вже узгоджено робочі дати для візиту американської команди в Україну. Українська сторона обговорила це з представниками США, зокрема Кітом Келлогом і радником з нацбезпеки Білого дому Джоном Уолтцом.

Крім цього, Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил України. Президент анонсував постачання французьких винищувачів Mirage 2000, які під управлінням українських пілотів посилять оборону.

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Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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