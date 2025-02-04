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Пожежі, зруйновані будинки та навчальні заклади: вночі РФ атакувала Україну дронами

Анна Ярославська
4 лютого 2025, 09:38
137
Окупанти атакували Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Наслідки атаки на Черкаську область
На Черкащині спалахнули три пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/cherkaskaODA

Ви дізнаєтеся:

  • Які регіони України були атаковані ворожими БПЛА
  • Що відомо про наслідки атаки дронів
  • Скільки безпілотників вдалося збити

У ніч на 4 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами.

Унаслідок атаки російських БПЛА на столицю зафіксовано падіння уламків та пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

відео дня

Атака РФ на Київ - що відомо

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у столиці зафіксовано падіння уламків на даху багатоповерхівки в Печерському районі.

Також пошкоджено вікна в кількох навчальних закладах столиці, амбулаторії, господарських будівлях.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

Голова КМВА Тимур Ткаченко подякував силам ППО за успішне знищення ворожих цілей.

"На щастя, ударні дрони держави-терориста знешкоджуються, не долітаючи до своїх цілей. Однак падіння уламків також становить небезпеку", - зазначив він.

Начальник КМВА закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки прямувати до укриттів.

Дронова атака на Черкаську область

У ніч на 4 лютого росіяни атакували дронами і Черкаську область.

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, по повітряних цілях працювали сили і засоби ППО: загалом знищено 12 Шахедів у межах області. Однак не обійшлося без наслідків.

Зокрема, в обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах. Станом на 08:00 вдалося загасити дві пожежі, ліквідація ще однієї триває.

Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюється масштаб завданих збитків. Рятувальники обстежують територію.

  • Наслідки атаки на Черкаську область
    Наслідки атаки на Черкаську область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкаську область
    Наслідки атаки на Черкаську область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкаську область
    Наслідки атаки на Черкаську область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкаську область
    Наслідки атаки на Черкаську область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки на Черкаську область
    Наслідки атаки на Черкаську область Фото: t.me/cherkaskaODA

Атака РФ на Сумщину

Уночі 4 лютого в Сумській та Буринській громадах упали російські безпілотники. Відомо про пошкодження та руйнування.

Як повідомили в ОВА, у Буринській громаді вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та понад 20 - у навчальному закладі. В ОВА уточнили, що пошкоджено чотири приватні будинки та один багатоповерховий.

У Сумській громаді - зруйновано та пошкоджено дачні будинки. Рятувальники повідомляли, що їм вдалося ліквідувати пожежу.

Наслідки російської атаки уточнюються, додали в ОВА.

Також під вогнем армії РФ були Юнаківська та Хотинська громади - вони зазнали атак КАБами.

Пожежі, зруйновані будинки та навчальні заклади: вночі РФ атакувала Україну дронами
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 4 лютого 2025 року (з 20:00 3 лютого) противник атакував Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Станом на 09:00 було збито 37 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), повідомили у Повітряних силах.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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