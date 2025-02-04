Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

Про що сказав Зеленський:
- Варто очікувати на появу в українському небі французьких винищувачів
- Потрібно пришвидшити модернізацію армійської авіації
Володимир Зеленський провів нараду, присвячену розвитку Повітряних сил України, зокрема військової авіації. Про це він повідомив у своєму Telegram, анонсувавши появу в Україні французьких винищувачів.
За його словами, Україна вже досягла значного прогресу, перейшовши на винищувачі F-16, які ефективно виконують бойові завдання на захист країни. Це велике досягнення Збройних Сил України, адже перехід на новий тип літаків відбувся в надзвичайно короткі строки порівняно з іншими країнами.
"Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону", - сказав президент.
Президент наголосив на необхідності пришвидшення модернізації української військової авіації. Йдеться про оновлення кадрової політики, організаційні зміни та підвищену увагу командного складу до підготовки пілотів, інженерів і всіх, хто докладає зусиль до розвитку Повітряних сил. У нараді також взяла участь Лілія Авер’янова – мати Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса).
"Доручив міністру оборони України реалізувати визначені організаційні зміни. Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - резюмував Зеленський.
Передача Україні літаків Mirage 2000 - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в ефірі Sud Radio.
Рпаніше зазначалось, що перші три винищувачі Mirage 2000-5F мають надійти Україні до 20 січня 2025 року.
Загалом Франція планує передати Україні шість таких винищувачів. Крім того, українські пілоти вже отримали F-16, МіГ-29 і ударні вертольоти Мі-24, що значно посилило Повітряні Сили. Про це повідомив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко.
Інші новини:
- ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті
- Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною
- Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності
Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред