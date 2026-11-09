ЄС вибив собі місце на переговорах щодо України - хто поїде в Абу-Дабі

Брюссель відправляє керівника апарату фон дер Ляєн і радницю Антоніу Кошти, але один із посадовців каже, що в кімнаті їх не буде.

https://glavred.net/politics/hto-pojide-na-peregovori-v-abu-dabi-vid-yes-i-chi-syade-yevropa-za-stil-10810610.html Посилання скопійоване

ЄС відправляє високопосадовців на переговори в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ua.depositphotos.com

Коротко:

ЄС відправляє на переговори двох високопосадовців

До Абу-Дабі їдуть і радники з нацбезпеки Франції, ФРН та Британії

Чи будуть європейці в кімнаті переговорів, досі неясно

Європейський Союз направить на тристоронні переговори в Абу-Дабі, які стартують 10 листопада, двох високопосадовців. Від ЄК поїде керівник апарату Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, від Євроради - головна радниця президента Ради ЄС з питань зовнішньої політики Анна-Марія Бура. Про це з посиланням на двох посадовців ЄС повідомило видання Politico.

Участь Євросоюзу у зустрічі підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X. Вона наголосила, що Брюссель не залишиться осторонь діалогу між Україною, США та країною-агресоркою Росією.

відео дня

"ЄС буде присутній разом з нашими партнерами", - написала фон дер Ляєн.

Хто ще представлятиме Європу на переговорах в Абу-Дабі

Крім представників інституцій ЄС, до Абу-Дабі прибудуть радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це Politico розповіли німецький посадовець і двоє дипломатів ЄС.

Водночас незрозуміло, чи сидітимуть європейці безпосередньо за столом переговорів. Німецький посадовець зазначив, що це вирішуватимуть по ходу зустрічі.

"Формат переговорів буде визначено в міру просування дискусій", - сказав він.

Інший посадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, натомість стверджує, що в кімнаті переговорів європейців не буде.

Чому лідери ЄС сперечаються про формат переговорів з Росією

Питання представництва Європи на мирних переговорах розкололо лідерів ЄС. Минулого тижня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні надіслала Кошті листа з критикою того, як змінюється формат переговорів з Росією.

Як пише італійське видання Open, Мелоні закликала раз і назавжди визначити, хто сидітиме за столом переговорів від імені Євросоюзу і з яким мандатом. Прем'єрка також наголосила, що не просить місця для Італії в тому чи іншому форматі.

"Боюся, що ми ризикуємо приректи Європу на нерелевантність у переговорному процесі", - написала Мелоні.

Ініціативу Мелоні підтримав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він виступає за те, щоб до мирних переговорів долучилася ширша група, зокрема представники інституцій ЄС.

Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Чи зможе Європа отримати власний голос на переговорах

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зауважив, що Європа поки витрачає час на пошук представників замість вироблення спільної позиції.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Водночас Огризко переконаний, що роль України в європейській безпеці лише зростатиме, а співпраця з європейськими партнерами ставатиме практичнішою.

"Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи", - пояснив він.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори України, США та Росії відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада. Держсекретар США Марко Рубіо назвав ключовою темою зустрічі гарантії безпеки для України після війни. За його словами, сторони постійно повертаються до питання післявоєнної системи безпеки України та всього континенту.

Київ уже визначився з позицією на переговорах. В Офісі президента розповіли, що Україна запропонує Росії зупинку війни по нинішній лінії фронту без жодних територіальних поступок.

Підтримку переговорному процесу висловила і Туреччина. Президент Реджеп Тайіп Ердоган у розмові з Дональдом Трампом пообіцяв сприяти завершенню війни в Україні. Анкара й надалі підтримуватиме зусилля з врегулювання, запевнив турецький лідер.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред