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Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці

Віталій Кірсанов
9 листопада 2026, 22:34
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Американський чиновник припустив, що після Абу-Дабі Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть поїхати до Путіна.
Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці
Обмін територіями на переговорах - у США оприлюднили неофіційну позицію сторін / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, ОП

Коротко:

  • У США заявили про гнучкість України та РФ щодо територій
  • Ключова тема Абу-Дабі - гарантії за зразком статті 5 НАТО
  • Віткофф і Кушнер після переговорів можуть поїхати до Путіна

Україна та країна-агресор Росія під час закритих контактів неофіційно демонструють певну готовність до компромісу в питанні обміну територіями. Таку оцінку дав американський чиновник напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які розпочнуться у вівторок, 10 листопада.

Про це на брифінгу в понеділок, 9 листопада, заявив представник адміністрації США, його слова передає агентство Reuters. Ім’я чиновника не називається.

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За його словами, будь-яка територіальна угода, ймовірно, стане результатом заключного етапу переговорів. Спочатку сторони мають узгодити інші питання, зокрема архітектуру безпеки після війни.

Чиновник визнав, що переговорний процес потребуватиме часу. Однак, за його словами, американська сторона з обережним оптимізмом оцінює перспективи досягнення прогресу.

"Це вперше, коли я відчуваю, що ми бачимо справжнє бажання російської сторони завершити війну", - заявив американський чиновник.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки обговорюватимуть в Абу-Дабі

Важливою темою зустрічі стануть гарантії безпеки для України. Зокрема, йтиметься про можливість надати Києву захист за зразком статті 5 договору НАТО, яка передбачає колективну оборону союзників.

Американську сторону на переговорах представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами чиновника, після зустрічі в ОАЕ посланці "можуть у певний момент вирушити до Росії" для зустрічі з Володимиром Путіним.

Раніше The New York Times повідомляла, що припинення вогню до порядку денного не увійде. Сторони зосередяться на гарантіях, які мають запобігти відновленню війни.

Чи чинитиме Трамп тиск на Україну в питанні територій?

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю "Главреду" попереджав, що Вашингтон може посилити тиск на Київ заради швидкої угоди.

"Тож Трампу зараз потрібно максимально шантажувати й „нагинати" Україну, змушуючи робити те, що він хоче", - вважає дипломат.

При цьому, на думку Огризко, американський президент недооцінює готовність українців захищати свою землю.

"Він не розуміє, що можна боротися за своє існування, а не віддавати 20% своєї території й починати з ворогом торгуватися та обмінюватися...", - підкреслив експерт.

Скептично налаштовані й західні аналітики. Колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Деніел Фрід у коментарі The National звернув увагу на риторику американської делегації.

"Джаред Кушнер, схоже, зараз виносить на стіл ще більше пропозицій, використовуючи мову, яку воліє Кремль", - зазначив Фрід.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори між Україною та РФ за посередництва США. Держсекретар США Марко Рубіо назвав ключовою темою зустрічі безпеку України після війни. За його словами, постійно порушується питання про те, якою буде післявоєнна система безпеки України та Європи.

Перед поїздкою Джаред Кушнер зустрівся з партнерами з України, ЄС та НАТО. Він визначив чотири цілі американської сторони напередодні переговорів в Абу-Дабі. Зустріч стане першими тристоронніми переговорами з лютого.

Європа також буде представлена в Абу-Дабі. ЄС направляє двох високопоставлених чиновників, туди ж їдуть радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Чи будуть європейці безпосередньо в залі переговорів, поки що незрозуміло.

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Про особу: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спеціального посланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Повідомляється, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем та представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювалися питання угоди щодо заручників та припинення вогню в Газі.

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