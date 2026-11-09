Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

Спецпредставник США вважає, що для тривалого миру знадобиться прямий діалог Росії та Європи щодо безпеки.

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Кушнер розкрив план Трампа / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента України

Головне із заяви:

Трамп налаштований завершити війну в Україні

В Абу-Дабі пройдуть перші з лютого тристоронні переговори

США визначили чотири пріоритети мирного процесу

Президент США Дональд Трамп сповнений рішучості покласти край війні в Україні та створити умови для суверенної, безпечної і процвітаючої держави. Вашингтон розраховує, що тристоронні переговори США, України та країни-агресорки Росії в Абу-Дабі стануть першими з лютого і дадуть поштовх до наступного етапу мирного процесу.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер в X. За його словами, він зустрівся з партнерами США з України, Євросоюзу та НАТО, щоб продовжити тісні консультації щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.

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"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти шлях до врегулювання конфлікту на основі переговорів, який дасть змогу забезпечити міцний мир і створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в межах стабільнішої європейської безпекової обстановки", - написав Кушнер.

Спецпредставник пояснив, що зустріч в Абу-Дабі має стати майданчиком для прямого діалогу Києва і Москви. Американська сторона заздалегідь провела окремі консультації з обома делегаціями.

"Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на результати наших окремих консультацій з обома сторонами, ми ставимо собі за мету зібрати Україну та Росію за одним столом для прямого обговорення їхніх побоювань у сфері безпеки після війни, пропозицій і можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці обговорення дадуть змогу виявити точки дотику, просунути практичні рішення і створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів", - додав Кушнер.

Переговори в Абу-Дабі заплановані на 10-11 листопада. США на них представлятимуть Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф, повідомило видання Al-Monitor з посиланням на Reuters.

Роль Європи у врегулюванні

За словами Кушнера, для всеосяжного і тривалого врегулювання знадобиться пряма взаємодія між Росією та Європою щодо ширших механізмів безпеки, які зачіпають їхні інтереси.

"Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такої взаємодії найближчим часом у межах ширшого багатостороннього процесу", - підкреслив спецпредставник Трампа.

Чотири пріоритети США

Робота США та партнерів, за словами Кушнера, зосереджена на чотирьох напрямках:

припинення бойових дій;

розробка надійних повоєнних гарантій безпеки та механізмів, які знижують ризик відновлення конфлікту;

підготовка всеосяжного плану економічного розвитку і процвітання для України;

просування гуманітарних заходів.

Окремо спецпредставник зупинився на економічному відновленні України після війни.

"Спільно з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над задоволенням значних повоєнних потреб України у сфері бюджету та відновлення, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій і створенням умов для довгострокового економічного зростання та самозабезпечення", - зазначив він.

Крім того, США співпрацюють із партнерами в гуманітарних питаннях, зокрема щодо повернення військовополонених і цивільних. Кушнер закликав усі сторони вже зараз серйозно замислитися над тим, що буде після війни.

"Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми сподіваємося перенести акцент з управління війною на створення основ для міцного миру", - підкреслив Кушнер.

Дональд Трамп - хроніка / Інфографіка: Главред

Чи відволікатиме конфлікт із Конгресом Трампа від мирних переговорів?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Трампа буде конфліктною і це може позначитися на мирному процесі.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами політолога, непередбачуваність американського президента створює ризики й для відносин Вашингтона з Києвом.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Старший науковий співробітник Hudson Institute, колишній американський дипломат Метью Бойс у коментарі Al Jazeera скептично оцінив готовність Кремля до поступок в Абу-Дабі.

"Путін думає, що може виграти за столом переговорів те, чого не може виграти на полі бою", - зазначив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, Рустем Умєров розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі. За його словами, паралельно з тристоронньою зустріччю в ОАЕ пройдуть окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами. До формату Е4 увійшли Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Перед цим Україна провела консультації щодо безпеки в Брюсселі. Умєров повідомив, що 5 листопада Київ обговорив із США та НАТО гарантії безпеки для України. У зустрічі взяли участь також Франція, Британія та Німеччина.

Водночас у жовтні переговорний процес наштовхнувся на перешкоди. За даними The Telegraph, США пропонували Україні посилені гарантії безпеки під час переговорів у Маямі. Пропозиції представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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Про персону: Джаред Кушнер Джаред Кушнер - американський бізнесмен та інвестор, з 2009 року одружений з Іванкою Трамп, зять Дональда Трампа. У 2017-2021 роках був старшим радником президента США, а в другій каденції Трампа разом зі Стівом Віткоффом став спеціальним посланцем США з мирних місій, пише Вікіпедія.

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