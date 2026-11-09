Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

Віталій Кірсанов
9 листопада 2026, 19:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Спецпредставник США вважає, що для тривалого миру знадобиться прямий діалог Росії та Європи щодо безпеки.
Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа
Кушнер розкрив план Трампа / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента України

Головне із заяви:

  • Трамп налаштований завершити війну в Україні
  • В Абу-Дабі пройдуть перші з лютого тристоронні переговори
  • США визначили чотири пріоритети мирного процесу

Президент США Дональд Трамп сповнений рішучості покласти край війні в Україні та створити умови для суверенної, безпечної і процвітаючої держави. Вашингтон розраховує, що тристоронні переговори США, України та країни-агресорки Росії в Абу-Дабі стануть першими з лютого і дадуть поштовх до наступного етапу мирного процесу.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер в X. За його словами, він зустрівся з партнерами США з України, Євросоюзу та НАТО, щоб продовжити тісні консультації щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.

відео дня

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти шлях до врегулювання конфлікту на основі переговорів, який дасть змогу забезпечити міцний мир і створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в межах стабільнішої європейської безпекової обстановки", - написав Кушнер.

Спецпредставник пояснив, що зустріч в Абу-Дабі має стати майданчиком для прямого діалогу Києва і Москви. Американська сторона заздалегідь провела окремі консультації з обома делегаціями.

"Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на результати наших окремих консультацій з обома сторонами, ми ставимо собі за мету зібрати Україну та Росію за одним столом для прямого обговорення їхніх побоювань у сфері безпеки після війни, пропозицій і можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці обговорення дадуть змогу виявити точки дотику, просунути практичні рішення і створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів", - додав Кушнер.

Переговори в Абу-Дабі заплановані на 10-11 листопада. США на них представлятимуть Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф, повідомило видання Al-Monitor з посиланням на Reuters.

Роль Європи у врегулюванні

За словами Кушнера, для всеосяжного і тривалого врегулювання знадобиться пряма взаємодія між Росією та Європою щодо ширших механізмів безпеки, які зачіпають їхні інтереси.

"Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такої взаємодії найближчим часом у межах ширшого багатостороннього процесу", - підкреслив спецпредставник Трампа.

Чотири пріоритети США

Робота США та партнерів, за словами Кушнера, зосереджена на чотирьох напрямках:

  • припинення бойових дій;
  • розробка надійних повоєнних гарантій безпеки та механізмів, які знижують ризик відновлення конфлікту;
  • підготовка всеосяжного плану економічного розвитку і процвітання для України;
  • просування гуманітарних заходів.

Окремо спецпредставник зупинився на економічному відновленні України після війни.

"Спільно з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над задоволенням значних повоєнних потреб України у сфері бюджету та відновлення, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій і створенням умов для довгострокового економічного зростання та самозабезпечення", - зазначив він.

Крім того, США співпрацюють із партнерами в гуманітарних питаннях, зокрема щодо повернення військовополонених і цивільних. Кушнер закликав усі сторони вже зараз серйозно замислитися над тим, що буде після війни.

"Обговорюючи питання повоєнної безпеки, економічного відновлення та механізмів, необхідних для запобігання майбутнім конфліктам, ми сподіваємося перенести акцент з управління війною на створення основ для міцного миру", - підкреслив Кушнер.

Дональд Трамп - хроніка
Дональд Трамп - хроніка / Інфографіка: Главред

Чи відволікатиме конфлікт із Конгресом Трампа від мирних переговорів?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Трампа буде конфліктною і це може позначитися на мирному процесі.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами політолога, непередбачуваність американського президента створює ризики й для відносин Вашингтона з Києвом.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Старший науковий співробітник Hudson Institute, колишній американський дипломат Метью Бойс у коментарі Al Jazeera скептично оцінив готовність Кремля до поступок в Абу-Дабі.

"Путін думає, що може виграти за столом переговорів те, чого не може виграти на полі бою", - зазначив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, Рустем Умєров розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі. За його словами, паралельно з тристоронньою зустріччю в ОАЕ пройдуть окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами. До формату Е4 увійшли Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Перед цим Україна провела консультації щодо безпеки в Брюсселі. Умєров повідомив, що 5 листопада Київ обговорив із США та НАТО гарантії безпеки для України. У зустрічі взяли участь також Франція, Британія та Німеччина.

Водночас у жовтні переговорний процес наштовхнувся на перешкоди. За даними The Telegraph, США пропонували Україні посилені гарантії безпеки під час переговорів у Маямі. Пропозиції представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Читайте також:

Про персону: Джаред Кушнер

Джаред Кушнер - американський бізнесмен та інвестор, з 2009 року одружений з Іванкою Трамп, зять Дональда Трампа. У 2017-2021 роках був старшим радником президента США, а в другій каденції Трампа разом зі Стівом Віткоффом став спеціальним посланцем США з мирних місій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дональд Трамп мирні переговори Стів Віткофф Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

20:29Енергетика
Без перемир’я: що насправді обговорюватимуть Україна та РФ в Абу-Дабі

Без перемир’я: що насправді обговорюватимуть Україна та РФ в Абу-Дабі

20:07Політика
Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

19:26Політика
Реклама

Популярне

Більше
Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причина

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причина

Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

Останні новини

21:23

Рахунки за електроенергію помітно зменшаться: прості хитрощі окупляться з лишком

21:19

Справа "Карфаген" може виявитися набагато масштабнішою: у НАБУ зробили заяву

20:47

Сталося горе: дочка Сінді Кроуфорд відреагувала на смерть брата

20:47

Без грошей для України не буде бюджету - який ультиматум Мерц поставив ЄС

20:29

Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
20:21

Метеозалежним приготуватися: якою буде магнітна активність 10–11 листопада

20:07

Без перемир’я: що насправді обговорюватимуть Україна та РФ в Абу-Дабі

19:50

Секрет теплого будинку: одна хитрість помітно покращить роботу радіаторівВідео

19:37

Швидкі закуски на Новий рік: три святкові ідеї, які готуються за 15 хвилин

Реклама
19:26

Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

19:17

Навіщо вішати старі колготи на вікна: простий трюк для економії тепла

19:10

628 тіл за 1 км²: Коваленко розкрив ціну наступу РФ на початку листопадаПогляд

18:31

Праска вкрилася чорним нагаром: простий кухонний засіб допоможе її очистити

18:29

Рисова вода для рослин: чим корисна і чому не замінить добрива

18:25

Які країни на прицілі Кремля: політолог попередив про ризик нової війни

17:58

"Бронь зняли": зірка "Парочки слідчих" у сльозах розповіла про мобілізацію чоловіка

17:58

Картопля не долежить до весни: з яким овочем її не можна зберігати

17:26

Більшість робить це неправильно: чим насправді треба збивати яйця

17:23

Брат Подоляка був полковником армії РФ: де і за яких обставин він загинув

17:15

Стилістка показала 5 штанів для модних і теплих зимових образів 2027Відео

Реклама
17:13

Одна помилка під час прання псує білі простирадла: як цього уникнути

16:57

У помешканні стане помітно тепліше без зайвих витрат: розкрито простий секретВідео

16:41

В Музеї Гончара розпочалася виставка робіт переможців всеукраїнського конкурсу "Я – Мамай" - Гнат Коробко

16:40

Чому 10 листопада не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

16:33

Хто лобіює китайську техніку для сил оборони України – ЗМІ

16:29

Цвіль у вазонах і дрібні мошки зникнуть: допоможе звичайна спеція з кухні

16:24

В Абу-Дабі відбудуться не лише переговори з Росією: Умєров розкрив деталі

16:23

"Біль цієї втрати": відомий український актор помер від важкої хвороби

16:21

Легкий період починається для п'яти знаків зодіаку: кому пощастить найбільше

16:09

Не лише записка в шампанському: 12 способів загадати бажання на Новий РІк

16:04

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

15:58

У родині відомого українського танцюриста сталося горе – деталі

15:30

Лавров назвав головну тему мирних переговорів в Абу-Дабі

15:28

В Україні запустили Реєстр екологічних збитків від війни: як він працюватиме новини компанії

15:14

Відома блогерка впала на сцені "Голосу країни" — чим закінчився виступВідео

15:08

Трамп може укласти велику угоду з Путіним: у Європі побоюються наслідків - ЗМІ

15:03

Заварник буде наче новий: як прибрати навіть застарілий чайний налітВідео

14:41

SBC Summit Ukraine вперше пройшов за межами Києва і зібрав у Львові майже 700 учасників

14:41

Гіацинти пишно зацвітуть навесні: коли садити і чи потрібно викопувати цибулини

14:38

ЄС вибив собі місце на переговорах щодо України - хто поїде в Абу-Дабі

Реклама
14:19

Гороскоп Таро на завтра, 10 листопада: Близнюкам — менше говорити, Водоліям — відволіктися

14:11

Два відра й одна морозна ніч: як зробити розкішний крижаний ліхтар для подвір'яВідео

14:01

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

13:55

ЗСУ уразили важливу ланку виробництва російських ракет – що відомо

13:50

Копія батька: син Шварценеггера продемонстрував фігуру та м’язи

13:46

Катерина Бужинська про зраду колеги: "Він просто вставив ніж і прокрутив"

13:44

Політичний експерт О. Постернак заявив про глибоку кризу доброчесності українського антикорупційного середовища

13:22

Меланія Трамп опинилася в центрі неприємної ситуації: що сталося

13:16

Чому "Іскандери" влучають у мости: "Флеш" розкрив секрет точних ударів РФ

13:15

"Вірю, що впораємося": Ребрик висловилася щодо переїзду з Києва з трьома дітьми

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти