В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії: де не буде світла

У чотирьох регіонах України діють екстрені вимкнення світла.

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В Україні ввели аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла в чотирьох регіонах

Світло вимикатимуть у Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Дніпропетровській областях

У вівторок, 4 лютого, Укренерго запровадило аварійні відключення електроенергії у декількох регіонах Українах. Про це повідомляють ДТЕК, Кіровоградобленерго та Сумиобленерго.

У ДТЕК уточнили, що за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення.

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Крім того, на сайтах Сумиобленерго та Кіровоградобленерго також повідомляють про аварійні вимкнення електроенергії.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - попереджають енергетики.

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Відключення світла в Україні – останні новини

Як писав Главред, попередній раз аварійні відключення світла запроваджувалися 3 лютого. Електроенергію вимикали у 9 областях України: у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково). Причиною запровадження відключень називали перевантаження у мережі та дронові атаки ворога.

Відключення світла також запроваджувалися 1 лютого – електроенергію вимикали в семи регіонах. Через атаку окупантів ракетами і дронами Укренерго запровадило аварійні відключення у частині областей.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок нічної атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, Умань залишилася без світла, енергетики працювали над відновленням електропостачання.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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