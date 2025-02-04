Армія РФ вдарила балістикою по центру Ізюма: 4 жертви, десятки поранених

20 осіб постраждали, п'ятьох із них - госпіталізовано до медичного закладу.

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РФ завдала ракетного удару по Ізюму / Колаж: Главред, фото: ДCНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала ракетою Ізюм

Під удар потрапили адміністративні будинки, житловий п'ятиповерховий будинок

Є жертви та поранені

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули.

Армія РФ вдарила по центральній частині міста.

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Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 17 поранених, п'ятьох із них - госпіталізовано до медичного закладу.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих збільшилася до 20 осіб.

На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено 12:22. Синєгубов повідомив, що одна людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.

Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

"Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - сказав чиновник.

Оновлено 12:41. Синєгубов уточнив, що окупанти влучили балістичною ракетою в адмінбудівлю в Ізюмі.

Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки.

"Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає", - наголосив чиновник.

Четверо людей загинули: дві жінки та двоє чоловіків. Вони цивільні. Дані осіб встановлюють.

20 людей поранено. П'ятьох постраждалих госпіталізували.

Усі профільні служби на місці. Інформація оновлюється.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 4 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Унаслідок атаки російських БПЛА на столицю зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

Під час повітряної тривоги вранці 31 січня уламки ворожого дрона впали в Оболонському районі Києва. Постраждала квартира в багатоповерховому житловому будинку.

29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

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