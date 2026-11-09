У родині відомого українського танцюриста сталося горе – деталі

У родині танцюриста та хореографа Євгена Кота сталося горе - помер батько його дружини.

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У родині танцюриста та хореографа Євгена Кота сталося горе / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Коротко:

Чоловік помер 5 листопада після хвороби

Хвороба чоловіка розвивалася стрімко

Український хореограф і співак Євген Кот переживає важку втрату в родині. Помер батько його дружини, тренерки Наталії Татаринцевої. Чоловік помер 5 листопада 2026 року після хвороби.

Про смерть батька Наталія повідомила в Instagram, опублікувавши зворушливе звернення до нього. Вона зізналася, що рідні досі не можуть змиритися з цією втратою. За словами тренерки, батько був енергійною, харизматичною та життєрадісною людиною, яка любила спілкування, жарти та галасливі компанії.

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"Прощавай, наш рідний. Наш найдорожчий. Наш найкращий чоловік, тато й дідусь. Ми досі не можемо повірити, що пишемо ці слова. Що вчора нам довелося провести тебе в останню путь. Ти був неймовірно активним, харизматичним, веселим. І нам так хочеться, щоб усі пам’ятали тебе саме таким", – написала Татаринцева.

Окремі слова подяки Наталія адресувала своїй матері Світлані, яка піклувалася про чоловіка й залишалася поруч із ним до останнього. Вона підкреслила, що батько був оточений її любов’ю навіть у найважчі періоди хвороби.

"Для Світлани ти був улюбленим чоловіком. Вона любила тебе всім серцем, берегла, доглядала і залишалася поруч до останньої миті. Навіть тоді, коли було нестерпно важко. Для мене ти назавжди залишишся найсильнішим татом у світі. Я так сильно тебе люблю, тату. І мені дуже боляче усвідомлювати, що більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися над твоїми жартами або просто побути поруч", – поділилася тренерка.

Тесть Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія також згадала про те, яким дідусем її батько встиг стати для маленької онучки Лелі. Хоча їм випало не так багато часу разом, вона пообіцяла зберегти пам’ять про нього і розповісти доньці, яким він був.

"Ти встиг стати таким чарівним і кумедним дідусем для нашої маленької Лелі. Я обіцяю тобі, тату, що вона знатиме, яким прекрасним був її дідусь", – написала Татаринцева.

За словами Наталії, хвороба розвивалася стрімко, і родина досі насилу усвідомлює те, що сталося. Про те, що сталося, вона розповіла через кілька днів після смерті батька.

"5 листопада 2026 року хвороба забрала тебе від нас. Так швидко, так безжально, що ми досі не можемо зрозуміти, як це сталося. Нам з мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою кожною частинкою серця. Нам не вистачатиме тебе у всьому. На сімейних зустрічах, у святах, у звичайних телефонних розмовах, у тих маленьких моментах, з яких і складається життя. Спочивай з миром, наш рідний. Ти був, є і назавжди залишишся величезною частиною нашого життя", – написала вона.

На завершення звернення Наталія подякувала батькові за любов, сім’ю та щасливі спогади, пообіцявши назавжди зберегти пам’ять про нього.

Тесть Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

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Про особу: Євген Кот Євген Кот - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" та "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу "Х-фактор" та "Україна має талант" на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3D-шоу "Барон Мюнхгаузен" та "Вартові мрій". Суддя проекту "Україна має талант" 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

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