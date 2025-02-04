Новий тариф на світло: стало відомо, хто з лютого буде платити більше

Наразі в Україні існує недосконалість роботи ринку електроенергії, який розвивається.

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На скільки піднімуться тарифи в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Корольчука:

В Україні існує недосконалість роботи ринку електроенергії

Хто буде платити більше за електроенергію

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що тариф на світло з 1 лютого в Україні змінився для частини побутових абонентів.

"Наразі для населення закріплений тариф до червня - 4 гривні 32 копійки за кВт-год. Але є зміни для абонентів, які мають електричне опалення. Якщо люди споживають понад 2000 кВт, то за перші 2000 кВт вони платитимуть 50% - 2,64 грн/кВт-год. А понад 2000 кВт розраховуються за повною ціною. Хоча 2000 кВт - це також відносно низький рівень. Люди, які використовують електроенергію для опалення, зазвичай споживають її набагато більше", - зауважив Корольчук в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій також додав, що наразі існує недосконалість роботи ринку електроенергії, який розвивається. Мають бути враховані інтереси великих споживачів.

"Так само як споживачів, які мають електроплиту, їх взагалі не врахували. Ці споживачі взагалі не були враховані під час торішнього підвищення тарифів на електроенергію для населення, про них забули. І це неправильно, тому що вони також можуть споживати до 1000 кВт для приготування їжі. Тобто у людей немає газу. Це недосконалість роботи Міненерго та регулятора НКРЕКП. Вони мають враховувати соціальний аспект", - наголосив Корольчук.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи на електроенергію - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Міненерго розповіли, чи зросте тариф на світло для українців. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що ситуацію із тарифами розглядатимуть у квітні. За його словами, наразі "немає ані проєктів, ані розрахунків".

Українцям назвали терміни, коли зростуть тарифи на комуналку. Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У звіті НБУ розповіли важливі деталі.

У "Нафтогазі" дали чітку відповідь, чи зміниться тариф на газ для українців. У компанії повідомили, що припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

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