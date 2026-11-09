"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

Олена Тополя заявила про повернення свого колишнього сценічного псевдоніма.

https://glavred.net/stars/vernulas-alyosha-elena-topolya-prinyala-vazhnoe-reshenie-10810604.html Посилання скопійоване

Олена Тополя поверне псевдонім Alyosha / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Олена Тополя вирішила повернути псевдонім Alyosha

Як змінилися погляди співачки після особистих потрясінь

Українська співачка Олена Тополя розглядає можливість знову виступати під своїм знаменитим псевдонімом Alyosha, від якого відмовилася кілька років тому. У коментарі "Суспільному Одеса" артистка поділилася роздумами про майбутні зміни у своїй кар’єрі.

Співачка зізналася, що після скандального витоку її інтимного відео на тлі розлучення з музикантом Тарасом Тополею була змушена вибудувати внутрішній захист. За словами Олени, вона заборонила собі бути такою ж емпатичною, як раніше.

відео дня

Олена Тополя - Alyosha / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Я стала холоднішою, раціональнішою. Так, мені теж боляче. Але ви цього не побачите - і мені буде боляче", - сказала артистка.

Водночас Олена Тополя наголосила, що разом із командою налаштована повернути легендарне сценічне ім’я. За словами зірки, псевдонім Alyosha від самого початку створювався з глобальним підтекстом і був орієнтований на міжнародну аудиторію.

Олена Тополя - новий альбом / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Ми за те, щоб повернулася Alyosha. Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було ніби не просто рішення і не просто ім’я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога. Тому Alyosha - це для всього світу, не лише для України, адже у мене був і англомовний альбом, і надалі я продовжувала й продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є. Коли закінчиться війна, дуже сподіваюся, буде можливість записати новий англомовний альбом", - підсумувала виконавиця.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Лілія Ребрик відреагувала на чутки про від'їзд зі столиці. Актриса та телеведуча зізналася в Instagram, що не планує виїжджати з Києва на зиму і залишається вдома разом із трьома доньками, незважаючи на погіршення ситуації.

Також В'ячеслав Хостікоєв, який важив 116 кілограмів, схуд на 35 за три роки. Актор відверто зізнався, що через шалений ритм роботи його раціон далеко не ідеальний - зі пропусками сніданків, енергетиками та пізніми вечерями.

Читайте також:

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред