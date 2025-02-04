"Знищено всю інфраструктуру": генерал про потужні удари по аеродромах РФ

Важливо:
- Українські військові здійснюють скоординовані атаки на авіабази РФ
- Україна може виробляти до 500 дронів дальнього радіусу дії на місяць
Масове застосування безпілотних літальних апаратів для глибоких ударів по території РФ є новою стратегією України у війні.
Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об'єкти, завдаючи значних втрат армії супротивника, йдеться в матеріалі The Times.
У матеріалі нагадується про те, що тільки за останні дні були вражені газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді. Загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств Росії українські дрони вже атакували 20.
Автори зазначають, що у 2022 році Україна могла виробляти до п'яти дронів дальнього радіусу дії на місяць, а зараз - 500 на місяць. За два роки Україна істотно наростила темпи виробництва ударних БПЛА, пояснив бригадний генерал Юрій Щиголь, який координує ці операції у складі Головного управління розвідки.
При цьому український генерал зазначив, що постійні удари змушують Росію відсувати свої авіабази все далі вглиб країни.
"У них не залишилося жодного діючого аеродрому в радіусі 300 км, звідки вони могли б атакувати Україну. Це не просто злітні смуги - знищено всю інфраструктуру: паливні склади, ремонтні бази, засоби обслуговування авіації", - додав він.
Журналісти підкреслюють, що українські військові використовують комплексний підхід - поєднуючи удари безпілотників з авіаційними та ракетними атаками, зокрема за допомогою американських HARM-88, британських Storm Shadow і HIMARS.
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакують унікальні дрони ЗСУ. Російську нафтову інфраструктуру могли атакувати унікальні безпілотники.
Як повідомляв Главред, БпЛА атакували станцію "Дружба" в Брянській області. Підтвердження про сильний вибух з боку розподільчої станції дали жителі селища Мамай.
Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів деталі потужних прильотів під Ростовом. У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу.
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Що таке The Times?
The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.
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