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Сталося горе: дочка Сінді Кроуфорд відреагувала на смерть брата

Олена Кюпелі
9 листопада 2026, 20:47
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Модель важко переживає смерть свого рідного брата.
Дочка Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці
Дочка Сінді Кроуфорд розповіла про брата / Колаж Главред, фото Instagram/kaiagerber

Коротко:

  • Чому модель знову згадала про брата
  • Що вона каже про трагедію

Дочка популярної моделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер продовжує переживати важку втрату після смерті старшого брата Преслі.

25-річна модель опублікувала в Instagram добірку книг про горе та втрату близьких, супроводивши її емоційною цитатою американської письменниці Джоан Дідіон.

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Допис з’явився 8 листопада на сторінці книжкового клубу Library Science, який Кайя заснувала разом із письменницею та редакторкою Аліссою Райдер. На фотографії можна побачити цілу стопку творів, присвячених переживанню втрати, пам’яті та пошуку сенсу після смерті близької людини.

Особливу увагу Гербер привернула цитата з книги Дідіон, у якій письменниця описує непередбачувану природу горя.

"Горе, коли воно приходить, зовсім не таке, яким ми його очікуємо. У горя немає відстані. Воно приходить хвилями, приступами, раптовими потрясіннями, від яких підкошуються коліна, затуманюються очі і звична повсякденність перестає існувати", - йдеться у уривку.

Публікація стала ще одним свідченням того, наскільки важко модель переживає смерть брата. У коментарях її підтримали шанувальники та знамениті друзі. Супермодель Гелена Крістенсен написала слова любові та підтримки, а стилістка Рейчел Зоуї побажала Каї сил і якнайшвидшого душевного відновлення.

Кайя Гербер важко переживає смерть брата

Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років. Його тіло виявили в реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. За даними американських ЗМІ, молодий чоловік поступив туди на лікування незадовго до смерті.

Раніше повідомлялося, що під час виклику екстрених служб у Преслі сталася зупинка серця, а медики підозрювали передозування. Однак офіційна причина та обставини смерті на момент публікації залишаються невстановленими.

У жовтні Кайя вже присвятила братові емоційне звернення в соціальних мережах. Вона опублікувала архівне відео з дитинства, на якому вони разом, і зізналася, що поки не може підібрати слів, щоб описати масштаб своєї втрати.

"Я любила тебе більше, ніж могла собі уявити. І тепер, коли цій любові нікуди подітися, я впевнена, що вона поглине мене цілком", - написала модель.

Помер син Сінді Кроуфорд
Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Кайя також зізналася, що, незважаючи на біль, знову обрала б те саме життя, якби це означало можливість бути сестрою Преслі.

"Я б свідомо пішла назустріч цьому горю, якби на іншому боці мене знову чекала можливість бути твоєю сестрою", - поділилася вона.

На завершення звернення Гербер написала, що любить брата і буде любити його завжди.

Преслі був сином супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера. Крім нього, у подружжя є дочка Кайя. У родині завжди підкреслювали близькість дітей: сам Преслі раніше розповідав, що вони з сестрою часто подорожують разом і підтримують одне одного.

Після смерті сина Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер опублікували спільну заяву. Вони зізналися, що розбиті горем, і назвали Преслі прекрасною душею, яку будуть любити завжди.

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Про особу: Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найкрасивіших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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