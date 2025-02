'Трамп запросив мене': Зеленський зізнався, чому не приїхав на інавгурацію в США

Головне:

Президент України отримав запрошення на інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа. Проте відвідування церемонії без можливості повноцінної зустрічі не мало сенсу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Він запросив мене в дуже загальних виразах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто чи іншим чином. Але я вважаю, що нам потрібен час, щоб посидіти і поговорити про те, як закінчити війну", - сказав глава держави.

Говорячи про свою відсутність, Зеленський зазначив, що на той момент для нього було важливо сконцентруватися на більш нагальних питаннях, зокрема на завершенні війни. Він наголосив, що Трамп мав свої пріоритети та не міг би знайти час для особистої зустрічі.

"Це, можливо, один із найважливіших днів у його житті, у житті американського народу. І я думаю, що мій приїзд просто був би не дуже доречним. У нього не було часу на особисту зустріч", - пояснив президент України.

Нагадаємо, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі та переговори з Україною, Росією та "різними сторонами". За словами Трампа, США ведуть "серйозні обговорення" з Москвою щодо війни в Україні.

Офіс президента України наразі узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа. Подробиці майбутніх перемовин поки не розголошуються.

Як повідомляв Главред, посольство України в США працює над організацією низки зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Для організації особистої зустрічі потрібен час, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Читайте також:

Хто такий Пірс Морган?

Пірс Стефан П'ю-Морган - англійський телеведучий, журналіст, письменник і медіа-персонаж. Свою кар'єру він почав 1988 року в таблоїді The Sun. У 1994 році, у віці 29 років, Руперт Мердок призначив його редактором News of the World, що зробило його наймолодшим редактором британської національної газети за більш ніж півстоліття.

Як телеведучий, Морган вів ток-шоу ITV "Історії життя Пірса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пірс Морган у прямому ефірі" на CNN (2011-2014) і був співведучим програми "Сніданок" на ITV "Добрий ранок, Британія" (2015-2021). Також він був ведучим "TalkTV" (тепер відомого як Talk), ведучи програму "Piers Morgan Uncensored" з 2022 по 2024 рік, перш ніж перенести шоу на YouTube.