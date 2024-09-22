Не лише F-16 та Mirage-2000: Україна може отримати два нові типи літаків - Умєров

Україна веде переговори про постачання кількох типів винищувачів для досягнення переваги над ворогом, розповів Рустем Умєров.

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Україна веде переговори про отримання кількох типів винищувачів / Колаж: Гларвед, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

Україна влітку отримала від союзників перші F-16, однак їх недостатньо, щоб отримати перевагу над РФ у повітрі. Тому країна веде переговори з партнерами щодо постачання західних винищувачів ще двох типів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі партнерам пояснюють, скільки авіаційних бригад і літаків потрібно Україні. Умєров зазначив, що минулого року основна увага була на навчанні пілотів і створенні інфраструктури, натомість цьогоріч метою є забезпечення переваги у повітрі.

"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання, - Главред) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ", - заявив міністр. відео дня

Умєров розповів, що у війні проти України росіяни використовують до 300 літаків і до 300 гелікоптерів. Тому союзникам роз'яснюють, які платформи та озброєння необхідні, аби забезпечити перевагу Повітряних сил України.

"Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", - наголосив Умєров.

Що відомо про літаки JAS 39 Gripen / Інфографіка: Главред

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Літаки для України - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення флоту винищувачів F-16. За його словами, є чітке розуміння кроків для розширення кількості бойових літаків і прискорення тренування пілотів.

Також Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5, які планують передати Україні. Як повідомляє SudOuest, літаки адаптують на авіабазі Казо для можливості стрільби по наземних цілях.

Крім цього, Україна може незабаром отримати крилаті авіаційні бомби середньої дальності для F-16. Ймовірно, їх нададуть у рамках пакета військової допомоги від США на 375 млн доларів.

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