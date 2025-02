ЗСУ прориваються контратаками на Курщині: ворог зазнав втрат - ISW

Головне з аналізу ISW:

Протягом 31 січня російські війська продовжували спроби штурму в районі так званого "українського плацдарму" на території Курської області. Однак, зазнавши втрат, просунутися їм не вдалося. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ атакували лісові масиви поблизу Нікольського та Свердликового, що розташовані біля Суджі. Водночас українські захисники здійснили контратаку в районах Нової та Старої Сорочини.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили командний пункт російських військ у місті Рильськ.

Цей удар є частиною масштабної операції ЗСУ, спрямованої на ліквідацію командних центрів противника та підрив його управління на території Курської області.

Аналітики ISW також нагадали, що 7 січня українські сили завдали удару по командному пункту 810-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту РФ у Білому Курської області.

Як повідомляв Главред, нещодавно окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині. Йдеться про армію КНДР - Пхеньян відкликає своїх солдатів через втрати.

Аналітики ISW підтвердили просування українців в Курській області. Так, ЗСУ просуваються вздовж вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

Своєю чергою генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко звернув увагу на військово-політичний аспект. Він пояснив, для чого ЗСУ утримувати Курщину.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.