Зустріч Зеленського та Путіна: Мельник розкрив, де можуть відбутися переговори

Україна, як і раніше, повністю віддана пошуку миру, наголосив Андрій Мельник.

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Володимир Зеленський готовий до переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: "Главред", фото: скріншот, сайт Кремля

Головне із заяв Мельника:

Зустріч лідерів України та РФ можлива "у будь-якому куточку світу"

Переговори Зеленського та Путіна не можуть відбутися в Москві

Українська сторона розраховує на результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, однак констатує, що ключові рішення вимагатимуть особистої зустрічі лідерів України та РФ, яка можлива "у будь-якому куточку світу", крім Москви.

Як заявив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок, "незважаючи на цинічні маневри" Росії, Україна, як і раніше, повністю віддана пошуку миру.

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"Побачимо, до чого призведуть тристоронні переговори в Абу-Дабі завтра та в середу. Але одне ясно: без саміту на найвищому рівні політичний прорив навряд чи можливий. Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним при першій-ліпшій нагоді – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу, якщо знадобиться – навіть в Антарктиді, де завгодно, тільки не в Москві", – заявив український дипломат.

За його словами, "проблема в тому, що Путін досі чіпляється за свою ілюзію, нібито він може зламати волю України й змусити українців капітулювати", проте вже другий місяць поспіль російські війська втрачають території на полі бою. Мельник звернув увагу, що в жовтні, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили лише 139 кв. км української території, втративши при цьому контроль над 167 кв. км.

"Результат - чиста територіальна втрата в 28 квадратних кілометрів для Росії, яка продовжує наступати, але скоріше назад. Рівень втрат і територіальних поступок свідчить про реальний стан справ на полі бою: російські війська втратили стратегічну ініціативу та свої наступальні можливості. Армія Путіна зайшла в глухий кут в Україні. Його мрія про подальші захоплення залишається лише ілюзією", – зазначив Мельник.

На думку постійного представника, Путін зараз спрямовує всі свої зусилля на три речі: ескалацію проти цивільного населення України; одночасне посилення диверсійних операцій та психологічної війни, сіючи розбрат в українському суспільстві, підриваючи довіру та вбиваючи клин між Україною та європейськими союзниками; "цинічну гру дипломатичною картою: не для того, щоб завершити війну, а щоб виграти час, підтримувати дипломатичний процес, поки Москва продовжує знищувати інфраструктуру України, і, можливо, погодитися на припинення вогню лише тоді, коли завдасть тотальної шкоди".

Мельник закликав не лише наших європейських союзників, а й усі держави-члени ООН невідкладно передати Україні всі наявні системи протиповітряної оборони, особливо ракети-перехоплювачі для Patriot, щоб українці могли захистити українське небо від "апокаліптичного дощу російських ракет".

"Тримати ці життєво необхідні системи на складах у той час, коли на очах усього світу Росія щодня вбиває десятки мирних жителів і перетворює Україну на випалену землю - це навряд чи по-християнськи", - заявив дипломат.

Експерт пояснив, за яких умов Трамп може переглянути політику щодо України

Колишній міністр закордонних справ України, голова Центру досліджень Росії Володимир Огризко вважає, що результати листопадових виборів у США можуть вплинути на позицію Дональда Трампа щодо українського питання й водночас погіршити переговорні перспективи Володимира Путіна.

В інтерв’ю виданню "Главред" експерт наголосив, що російське керівництво покладає певні надії на підтримку американського президента. Однак підсумки голосування можуть змінити політичний баланс у Вашингтоні, що, у свою чергу, може вплинути на подальші рішення Білого дому та хід переговорів щодо України.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

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Про особу: Андрій Мельник Андрій Мельник - український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія. Обіймав такі посади: Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 - 7 квітня 2025);

Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014-2022);

Заступник міністра закордонних справ України (2022-2023);

Надзвичайний і повноважний посол (2016). У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті. Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна). З 1997 року - на дипломатичній службі.

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