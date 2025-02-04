Солдати КНДР зникли з фронту на Курщині: у Південній Кореї пояснили причину

Північнокорейські військові не беруть участі у боях на території Курської області ще з середини січня.

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Північнокорейські військові зазнали значних втрат на Курщині / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

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Військові КНДР не брали участі у боях на Курщині з середини січня

Північнокорейські військові, ймовірно, були відведені з фронту через значні втрати

З середини січня північнокорейські військові, які були розгорнуті для підтримки війни Росії проти України, ймовірно, не брали участі у боях на Курському напрямку РФ. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

Національна розвідувальна служба підтвердила повідомлення The New York Times про те, що північнокорейські солдати були відведені з лінії фронту в середині січня через значні втрати.

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"З середини січня не було жодних ознак того, що війська Північної Кореї, дислоковані в російському Курському районі, вступають у бій", - написали у розвідці.

Відомство підтвердило, що однією з причин відсутності північнокорейських військ на Курщині - великі втрати.

Водночас у виданні додали, що наразі ведеться робота, щоб зʼясувати точні причини відсутності солдатів КНДР в Курській області.

За оцінками розвідки, Північна Корея відправила приблизно 11 тисяч військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як вважають аналітики, 300 були вбиті, ще близько 2700 поранені.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, журналісти The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників написали, що війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати. Їх не помічали на полі бою близько двох тижнів.

Згодом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко уточнив, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно залишать регіон.

Главред з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка писав, що солдати КНДР зазнали значних втрат у боях на території Курської області. Наразі вони проводять з російськими командирами та своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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