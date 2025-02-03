Трамп оголосив про умову допомоги Україні від США - ЗМІ

Трампа цікавлять природні ресурси України, пишуть журналісти.

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Трамп запропонував Україні "угоду", пов'язану з допомогою США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Що сказав Трамп:

Трамп думає над тим, щоб обміняти допомогу Україні від США на українські рідкоземельні метали

Трамп підписав указ про призначення Келлога спецпредставником щодо України та РФ

США досягли "значного прогресу" у відносинах України та РФ

Президент США Дональд Трамп шукає способи обміняти рідкоземельні метали України на допомогу Києву від Вашингтона.

Як повідомляє журналістка Голос Америки Катерина Лісунова, під час розмови з журналістами в Білому домі він розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

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"Ми шукаємо угоди з Україною, коли вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, нашими рідкоземельними металами", - сказав Трамп.

"Досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною"

Також Лісунова додала, що Трамп підписав офіційний указ про призначення Кіта Келлога спеціальним представником США по Україні та Росії.

"(США, - ред.) досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною", - сказав Трамп.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Допомога Україні в обмін на природні ресурси - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News говорив, що Україна має критично важливі мінерали на $10-12 трильйонів. За його словами, Україна може стати найкращим бізнес-партнером, тому потрібно забезпечити Києву перемогу у війні з РФ.

Трамп може домовитися про "вигідну" для України і США мирну угоду, якщо йтиметься про сировину вартістю 7 трильйонів доларів, також говорив Ліндсі Грем. Трампа можуть зацікавити низка стратегічних ресурсів.

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