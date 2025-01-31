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Коли закінчиться війна в Україні: в НБУ опублікували прогноз

Даяна Швець
31 січня 2025, 16:53оновлено 31 січня, 17:23
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Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру та тривалості бойових дій.
НБУ, ВСУ
Експерти НБУ оцінили сценарії розвитку війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Нацбанк прогнозує ескалацію бойових дій у 2025 році
  • Ймовірність швидкого завершення війни менше 15%

Національний банк України вперше оцінив ймовірність швидкого завершення бойових дій та оприлюднив відповідні висновки у січневому інфляційному звіті 2025 року.

За прогнозами НБУ, шанси на швидке припинення війни оцінюються як низькі – менше 15%. Така ж імовірність у сценарію початку масштабного відновлення країни.

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Найбільш вірогідним варіантом (із ймовірністю 25-50%) аналітики називають ескалацію війни, яка може призвести до подальших руйнувань промисловості та енергетичного дефіциту. Такі загрози вимагатимуть збільшення бюджетних витрат.

На тлі геополітичної напруженості ризики для України залишаються високими, хоча міжнародна спільнота продовжує працювати над досягненням справедливого миру.

Повномасштабна війна з Росією залишається головним фактором, що впливає на зростання інфляції та уповільнення економічного розвитку.

"Російська агресія зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій та виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру та тривалості бойових дій", — підсумували фахівці НБУ.

Що зараз відбувається на фронті - останні деталі

Як повідомляв Главред, війська РФ підійшли впритул до Покровська. Ворог наблизився до автошляху та залізниці, що ведуть у Дніпро.

В той же час ЗСУ відтіснили ворога на північних околицях Котлиного. Воїни України заблокували рух армії РФ по залізниці від Котлиного на Покровськ.

Водночас в Курській області окупанти здійснили "жест доброї волі". Річ у тім, що високі втрати серед військ КНДР змушують Росію переглядати тактику їхнього використання.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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