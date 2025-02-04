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Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео наслідків атаки РФ

Маріна Фурман
4 лютого 2025, 13:44оновлено 4 лютого, 14:56
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Внаслідок російського удару по Ізюму зруйновано частину будівлі міської ради, відомо про загиблих та постраждалих.
удар по Изюму
Росіяни вдарили по Ізюму / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео ДСНС

Основне:

  • РФ вдарила ракетою по Харківщині
  • Внаслідок удару загинуло 5 людей, ще 20 постраждало
  • Зеленський закликав світ тиснути на Росію, щоб зупинити терор і захистити життя людей

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Відомо про щонайменше пʼятьох загиблих, ще 20 людей постраждало. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, наразі триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту.

відео дня

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих через ракетну атаку РФ. Він також наголосив, що із російською жорстокістю неможливо примиритися.

"Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - наголосив лідер країни.

Наслідки удару окупантів по Ізюму - дивіться відео:

Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео наслідків атаки РФ

У МВС України додали, що кількість постражлих внаслідок російського ракетного удару зросла до 34 людей, з них троє діти. Пʼятеро людей загинули.

"Пошуково-рятувальні роботи завершені", - повідомили рятувальники.

  • Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого
    Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого
    Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого
    Наслідки удару РФ по Ізюму 4 лютого фото: ДСНС

Удари РФ по Україні - останні новини

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти влучили балістичною ракетою в адмінбудівлю в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Він наголосив, що жодного військового об‘єкта в цьому місці немає.

У ніч на 4 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. Унаслідок атаки російських БПЛА у Києві зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

Як писав Главред, 29 січня Росія вкотре запустила ударні дрони по Україні. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

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