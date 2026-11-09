Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

Віталій Кірсанов
9 листопада 2026, 23:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Кабмін готовий надати прифронтовим громадам додаткові ресурси на обладнання та енергопостачання, а заходи захисту переглядають щотижня.
Росія хоче розділити Україну по Дніпру, впевнений Зеленський
Росія хоче розділити Україну по Дніпру, впевнений Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Коротко:

  • Росія завдає ударів по мостах та енергомережах, щоб роз'єднати Україну
  • Заходи захисту міст оновлюють щотижня
  • Центр обіцяє покрити дефіцит обладнання та енергії

Росія намагається розділити Україну по Дніпру, завдаючи ударів по мостах та енергомережах. Так президент Володимир Зеленський описав мету нової тактики країни-агресора. Ще 6 листопада глава держави попереджав, що під прицілом опиняться мости через Дніпро.

У понеділок, 9 листопада, президент провів засідання Штабу за участю представників прифронтових регіонів, військового командування та членів уряду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

відео дня

"Ми детально обговорили проблеми, пов’язані з російською операцією проти наших мостів та енергомереж - Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру та максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл", - заявив Зеленський.

Тоді ж, посилаючись на дані розвідки, глава держави заявив, що Росія готує новий масований удар по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.

Хто брав участь у засіданні Штабу

До обговорення долучилися керівники Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донецької області, а також мер Києва. Учасники зосередилися на захисті міст і громад, по яких Росія завдає ударів найчастіше.

За словами президента, військові та цивільні служби щотижня коригують протоколи безпеки та заходи реагування.

"Щотижня ми оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади - центральні, місцеві - були ефективними у захисті людей", - наголосив глава держави.

Чим допоможуть прифронтовим громадам

Кабмін готовий долучитися до вирішення завдань, з якими у регіонів виникли складнощі, та виділити додаткові державні ресурси для покриття дефіциту обладнання або енергопостачання.

"Усі роки цієї війни ми діємо саме так - ми заповнюємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: насамперед зброю, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні", - сказав Зеленський.

При цьому він нагадав, що від громад та областей очікують виконання узгоджених рішень.

"Влада на центральному рівні завжди допомагає, і необхідно, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовилися і що визначено всіма планами стійкості", - підсумував президент.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Чи можуть удари по мостах через Дніпро зруйнувати переправи

Політолог Вадим Денисенко у коментарі ТСН звернув увагу, що Росія порушила негласну "червону лінію", яка тривалий час стримувала атаки на переправи.

"Останнім часом у українсько-російській війні існувало кілька червоних ліній. І одна з них - мости. Ми не завдаємо ударів по Кримському мосту, росіяни не завдають ударів по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена", - заявив Денисенко.

Говорячи про самі споруди, експерт зазначив, що одного удару для їхнього руйнування недостатньо, проте серія прицільних ударів може дати результат.

"Міст - досить міцна конструкція, і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, теоретично, можуть дати результат. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент"", - зазначив політолог.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, у свою чергу, розкрив секрет, на якому тримається точність ударів "Іскандерів" по мостах: боєголовки оснащують системами оптичного та радіолокаційного наведення.

"Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка", - підкреслив "Флеш".

Удари по мостах - новини

Як повідомляв "Главред", окупанти послідовно атакують переправи в столиці. У ніч на 7 листопада кілька ракет влучили в Північний міст у Києві. За словами мера Віталія Кличка, було пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

Раніше, 27 жовтня, удар зазнав Південний міст. Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про стан Південного мосту після влучання балістичних ракет. Пошкодження мостового полотна можна усунути, однак ремонт займе час.

Про загрозу ударів по переправах попереджали заздалегідь. 22 жовтня в моніторингових каналах назвали мости можливою ціллю балістичних ударів. Того дня для Києва зберігалася висока загроза застосування балістичної зброї.

Читайте також:

Про особу: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974 р., Київ) – журналіст, керівник аналітичного центру "Ділова Столиця", народний депутат України VIII скликання. У 1997 році закінчив Київський університет імені Т. Шевченка за спеціальністю "українська мова та література", у 1998 році - факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.
Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича), співзасновник "Еспресо TV", співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "Політики не брешуть", - пише Вікіпедія.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020–2023).

З вересня 2023 року по теперішній час - радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
обстріли Володимир Зеленський енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

23:04Війна
Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці

Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці

22:34Війна
Перший раунд переговорів із РФ не обіцяє прориву: Арахамія пояснив чому

Перший раунд переговорів із РФ не обіцяє прориву: Арахамія пояснив чому

22:02Політика
Реклама

Популярне

Більше
Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причина

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причина

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

Останні новини

23:04

РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

22:55

Головний секрет листопадової посадки: коли дерева приживаються найкращеВідео

22:39

Засохлі однорічники на клумбі: коли їх не варто прибирати до весниВідео

22:34

Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці

22:32

Що повісити на вікна до Нового року: 15 ефектних варіантів без свердління

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
22:30

Led Zeppelin встановили рекорд: хіт 1970 року набрав мільярд прослуховуваньВідео

22:02

Перший раунд переговорів із РФ не обіцяє прориву: Арахамія пояснив чому

21:57

Зустріч Зеленського та Путіна: Мельник розкрив, де можуть відбутися переговори

21:23

Рахунки за електроенергію помітно зменшаться: прості хитрощі окупляться з лишкомВідео

Реклама
21:19

Справа "Карфаген" може виявитися набагато масштабнішою: у НАБУ зробили заяву

20:47

Сталося горе: дочка Сінді Кроуфорд відреагувала на смерть брата

20:47

Без грошей для України не буде бюджету - який ультиматум Мерц поставив ЄС

20:29

Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

20:21

Метеозалежним приготуватися: якою буде магнітна активність 10–11 листопада

20:07

Без перемир’я: що насправді обговорюватимуть Україна та РФ в Абу-Дабі

19:50

Секрет теплого будинку: одна хитрість помітно покращить роботу радіаторівВідео

19:37

Швидкі закуски на Новий рік: три святкові ідеї, які готуються за 15 хвилин

19:26

Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

19:17

Навіщо вішати старі колготи на вікна: простий трюк для економії тепла

19:10

628 тіл за 1 км²: Коваленко розкрив ціну наступу РФ на початку листопадаПогляд

Реклама
18:31

Праска вкрилася чорним нагаром: простий кухонний засіб допоможе її очистити

18:29

Рисова вода для рослин: чим корисна і чому не замінить добрива

18:25

Які країни на прицілі Кремля: політолог попередив про ризик нової війни

17:58

"Бронь зняли": зірка "Парочки слідчих" у сльозах розповіла про мобілізацію чоловіка

17:58

Картопля не долежить до весни: з яким овочем її не можна зберігати

17:26

Більшість робить це неправильно: чим насправді треба збивати яйця

17:23

Брат Подоляка був полковником армії РФ: де і за яких обставин він загинув

17:15

Стилістка показала 5 штанів для модних і теплих зимових образів 2027Відео

17:13

Одна помилка під час прання псує білі простирадла: як цього уникнути

16:57

У помешканні стане помітно тепліше без зайвих витрат: розкрито простий секретВідео

16:41

В Музеї Гончара розпочалася виставка робіт переможців всеукраїнського конкурсу "Я – Мамай" - Гнат Коробко

16:40

Чому 10 листопада не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

16:33

Хто лобіює китайську техніку для сил оборони України – ЗМІ

16:29

Цвіль у вазонах і дрібні мошки зникнуть: допоможе звичайна спеція з кухні

16:24

В Абу-Дабі відбудуться не лише переговори з Росією: Умєров розкрив деталі

16:23

"Біль цієї втрати": відомий український актор помер від важкої хвороби

16:21

Легкий період починається для п'яти знаків зодіаку: кому пощастить найбільше

16:09

Не лише записка в шампанському: 12 способів загадати бажання на Новий РІк

16:04

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

15:58

У родині відомого українського танцюриста сталося горе – деталі

Реклама
15:30

Лавров назвав головну тему мирних переговорів в Абу-Дабі

15:28

В Україні запустили Реєстр екологічних збитків від війни: як він працюватиме новини компанії

15:14

Відома блогерка впала на сцені "Голосу країни" — чим закінчився виступВідео

15:08

Трамп може укласти велику угоду з Путіним: у Європі побоюються наслідків - ЗМІ

15:03

Заварник буде наче новий: як прибрати навіть застарілий чайний налітВідео

14:41

SBC Summit Ukraine вперше пройшов за межами Києва і зібрав у Львові майже 700 учасників

14:41

Гіацинти пишно зацвітуть навесні: коли садити і чи потрібно викопувати цибулини

14:38

ЄС вибив собі місце на переговорах щодо України - хто поїде в Абу-Дабі

14:19

Гороскоп Таро на завтра, 10 листопада: Близнюкам — менше говорити, Водоліям — відволіктися

14:11

Два відра й одна морозна ніч: як зробити розкішний крижаний ліхтар для подвір'яВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти