РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

Кабмін готовий надати прифронтовим громадам додаткові ресурси на обладнання та енергопостачання, а заходи захисту переглядають щотижня.

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Росія хоче розділити Україну по Дніпру, впевнений Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Коротко:

Росія завдає ударів по мостах та енергомережах, щоб роз'єднати Україну

Заходи захисту міст оновлюють щотижня

Центр обіцяє покрити дефіцит обладнання та енергії

Росія намагається розділити Україну по Дніпру, завдаючи ударів по мостах та енергомережах. Так президент Володимир Зеленський описав мету нової тактики країни-агресора. Ще 6 листопада глава держави попереджав, що під прицілом опиняться мости через Дніпро.

У понеділок, 9 листопада, президент провів засідання Штабу за участю представників прифронтових регіонів, військового командування та членів уряду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Ми детально обговорили проблеми, пов’язані з російською операцією проти наших мостів та енергомереж - Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру та максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл", - заявив Зеленський.

Тоді ж, посилаючись на дані розвідки, глава держави заявив, що Росія готує новий масований удар по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.

Хто брав участь у засіданні Штабу

До обговорення долучилися керівники Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донецької області, а також мер Києва. Учасники зосередилися на захисті міст і громад, по яких Росія завдає ударів найчастіше.

За словами президента, військові та цивільні служби щотижня коригують протоколи безпеки та заходи реагування.

"Щотижня ми оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади - центральні, місцеві - були ефективними у захисті людей", - наголосив глава держави.

Чим допоможуть прифронтовим громадам

Кабмін готовий долучитися до вирішення завдань, з якими у регіонів виникли складнощі, та виділити додаткові державні ресурси для покриття дефіциту обладнання або енергопостачання.

"Усі роки цієї війни ми діємо саме так - ми заповнюємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: насамперед зброю, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні", - сказав Зеленський.

При цьому він нагадав, що від громад та областей очікують виконання узгоджених рішень.

"Влада на центральному рівні завжди допомагає, і необхідно, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовилися і що визначено всіма планами стійкості", - підсумував президент.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Чи можуть удари по мостах через Дніпро зруйнувати переправи

Політолог Вадим Денисенко у коментарі ТСН звернув увагу, що Росія порушила негласну "червону лінію", яка тривалий час стримувала атаки на переправи.

"Останнім часом у українсько-російській війні існувало кілька червоних ліній. І одна з них - мости. Ми не завдаємо ударів по Кримському мосту, росіяни не завдають ударів по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена", - заявив Денисенко.

Говорячи про самі споруди, експерт зазначив, що одного удару для їхнього руйнування недостатньо, проте серія прицільних ударів може дати результат.

"Міст - досить міцна конструкція, і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, теоретично, можуть дати результат. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент"", - зазначив політолог.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, у свою чергу, розкрив секрет, на якому тримається точність ударів "Іскандерів" по мостах: боєголовки оснащують системами оптичного та радіолокаційного наведення.

"Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка", - підкреслив "Флеш".

Удари по мостах - новини

Як повідомляв "Главред", окупанти послідовно атакують переправи в столиці. У ніч на 7 листопада кілька ракет влучили в Північний міст у Києві. За словами мера Віталія Кличка, було пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

Раніше, 27 жовтня, удар зазнав Південний міст. Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про стан Південного мосту після влучання балістичних ракет. Пошкодження мостового полотна можна усунути, однак ремонт займе час.

Про загрозу ударів по переправах попереджали заздалегідь. 22 жовтня в моніторингових каналах назвали мости можливою ціллю балістичних ударів. Того дня для Києва зберігалася висока загроза застосування балістичної зброї.

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Про особу: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974 р., Київ) – журналіст, керівник аналітичного центру "Ділова Столиця", народний депутат України VIII скликання. У 1997 році закінчив Київський університет імені Т. Шевченка за спеціальністю "українська мова та література", у 1998 році - факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича), співзасновник "Еспресо TV", співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "Політики не брешуть", - пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020–2023). З вересня 2023 року по теперішній час - радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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