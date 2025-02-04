ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті

На Покровському напрямку зменшилась кількість боїв за даними Генштабу, але десь ворог все-таки просувається.

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ЗСУ можуть втратити Часів Яр / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези Поповича:

Росіяни мають просування на Покровському напрямку

У ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.

"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все-таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень на Покровському напрямку", - розповів Попович в ефірі Еспресо. відео дня

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Оглядач зауважив, що в ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру. Саме тому у перспективі слід розглядати відхід підрозділів Сил оборони з міста.

"Щодо Часового Яру, який належить до Краматорського напрямку. Цей напрямок немає відношення до Покровського. Утім, у Часовому Яру ворог теж має просування. Часів Яр ми маємо розглядати разом з Торецьким напрямком. Так чи інакше це будуть плацдарми для подальшого наступу на Костянтинівку. Часів Яр тримається вже понад рік. За місто почались активні бойові дії після того, як впала Авдіївка. У боях за місто ворог втратив дуже велику кількість ресурсів та живої сили. Однак, ймовірно, ЗСУ доведеться виходити з міста. Залишається все менше можливостей для організації оборони Часового Яру, бо місто зруйноване", - підсумував він.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФ. Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.

Стало відомо, що окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів. Станіслав Бунятов також зазначив, що у Часовому Яру зараз є деякі позиції, які не контролює жодна зі сторін. Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів, частково їм це вдається.

У ЗСУ назвали головну ціль російських окупантів поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.

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