ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті

Головні тези Поповича:
- Росіяни мають просування на Покровському напрямку
- У ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру
Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.
"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все-таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень на Покровському напрямку", - розповів Попович в ефірі Еспресо.відео дня
Оглядач зауважив, що в ЗСУ залишається все менше можливостей організовувати оборону в Часовому Яру. Саме тому у перспективі слід розглядати відхід підрозділів Сил оборони з міста.
"Щодо Часового Яру, який належить до Краматорського напрямку. Цей напрямок немає відношення до Покровського. Утім, у Часовому Яру ворог теж має просування. Часів Яр ми маємо розглядати разом з Торецьким напрямком. Так чи інакше це будуть плацдарми для подальшого наступу на Костянтинівку. Часів Яр тримається вже понад рік. За місто почались активні бойові дії після того, як впала Авдіївка. У боях за місто ворог втратив дуже велику кількість ресурсів та живої сили. Однак, ймовірно, ЗСУ доведеться виходити з міста. Залишається все менше можливостей для організації оборони Часового Яру, бо місто зруйноване", - підсумував він.
Ситуація на фронті - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФ. Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.
Стало відомо, що окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів. Станіслав Бунятов також зазначив, що у Часовому Яру зараз є деякі позиції, які не контролює жодна зі сторін. Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів, частково їм це вдається.
У ЗСУ назвали головну ціль російських окупантів поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.
Більше цікавих новин:
- Експерт здивував, скільки техніки залишилося у росіян: ЗСУ завдають потужні удари
- Мінус 15 тисяч окупантів: ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку
- "Підсмажили" десятки офіцерів: ЗСУ знищили командний пункт РФ - Зеленський
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред