'Жахливі втрати': у війні знищено і поранено до 800 тисяч росіян – Telegraph

До 200 тисяч росіян було знищено і ще до 600 тисяч поранено під час війни.

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Названо втрати у війні РФ з Україною / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

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Від початку війни було вбито 57 500 українців

Від 150 тисяч до 200 тисяч росіян було знищено

Втрати України у війні сягнули 57 500 осіб, а ще 250 тисяч дістали поранення від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Дані станом на жовтень 2024 року публікуються в статті, розміщеній на сайті британської газети The Telegraph.

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"За американською оцінкою, зробленою в жовтні минулого року, від початку війни було вбито 57 500 українців і ще 250 000 дістали поранення - жахливий показник втрат, який наразі вважається заниженим", - йдеться в повідомленні.

Водночас, з посиланням на дані Британської мовної корпорації (BBC), від 150 тисяч до 200 тисяч росіян було знищено і ще до 600 тисяч поранено під час війни.

Як повідомляв Главред, сумарно під час бойових дій Україна і РФ втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені сотні тисяч російських солдатів.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що різниця з втратами Росії "дуже велика" (не на "користь" агресора). Відповідаючи на поставлене запитання про втрати ЗСУ телеканалом BBC, президент зазначив, що Україна, на жаль, втрачає людей щодня.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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