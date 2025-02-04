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ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

Юлія Закрепа
4 лютого 2025, 18:20
288
ЗСУ вдарили по ворожому пункту управління обладнали на території покинутої будівлі.
ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати
ЗСУ завдали потужного удару по росіянам / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

  • ЗСУ уразили важливий об'єкт армії РФ
  • Атака ЗСУ мінімізувала ризики для цивільного населення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Повітряні сили ЗСУ 3 лютого завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

За інформацією Генштабу в Telegram стало відомо, що ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.

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"У результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - зазначили в Генштабі.

При цьому ретельно спланована атака дозволила мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Генштабі також додали, що мета полягає у знищенні всіх ключових пунктів управління та інших військових об'єктів противника до повного припинення агресії РФ.

Вибухи в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Росія розбомбила власне село у Курській області. Російська окупаційна армія за добу здійснила 14 ударів КАБ по селу Козача Локня у Курській області - є постраждалі. Олексій Дмитрашківський повідомив про ситуація на цьому напрямку.

Стало відомо, що армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області. Речник української бригади, яка діє в Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону з використанням керованих плануючих бомб.

У Курській області ліквідували російського віце-губернатора. Губернатор Приморського краю повідомив, що Повертаючись з бойового завдання, загинув Сергій Єфремов, командир "добровольчого" загону "Тигр", який воює проти України.

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