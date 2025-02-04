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Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

Юрій Берендій
4 лютого 2025, 17:01
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Президент США Дональд Трамп заявив про намір отримати доступ до українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу Україні.
Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна
Трамп виставив умову для продовження допомоги Україні - що передбачається / Колаж: Главред

Про що йдеться у статті:

  • Що хоче Трамп в обмін на допомогу Україні
  • Як відрегаувала Україна на наміри Трампа
  • Які рідкоземельні метали є на території України

США надають значну військову допомогу Україні, проте адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість отримання стратегічних ресурсів в обмін на цю підтримку. Йдеться про українські рідкоземельні метали, які мають критичне значення для високотехнологічної промисловості та оборонного сектору.

Главред зібрав головне, що варто знати про плани Трампа щодо українських ресурсів.

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Що хоче Трамп в обмін на допомогу Україні

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка розраховує отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на надану допомогу, і Київ готовий до такої угоди. Як повідомляє Голос Америки, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп наголосив, що США надали Україні більше військової та економічної підтримки, ніж країни Європи.

"Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. ... Тож ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони гарантуватимуть нашу допомогу в обмін на їхні рідкоземельні матеріали та інші речі", — заявив Трамп.

Президент США зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду.

"Я хочу мати безпеку рідкісноземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них (в України — ред.) велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити", — сказав Трамп.

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна
Які рідкоземельні метали є в Україні / Інфографіка: Главред

Президент також зазначив, що отримав підтвердження від української сторони про готовність до співпраці.

Водночас Трамп знову розкритикував ЄС за недостатній рівень допомоги Україні, заявивши, що Вашингтон надав Києву на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа.

За його словами, європейські країни мають наздогнати США в обсягах підтримки, адже їхня географічна близькість до України робить це питання для них ще більш важливим.

"Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше", - сказав Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Як відреагували в Україні

Президент США Дональд Трамп виявив інтерес до рідкісноземельних металів України, а ідея їхнього спільного видобутку розглядалася в межах Плану перемоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента, це питання обговорювалося між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом ще під час осінньої зустрічі.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент (України Володимир Зеленський - ред.) пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - зазначив співрозмовник.

Він уточнив, що передусім необхідні гарантії безпеки, аби захистити рідкоземельні ресурси від російських посягань.

Станом на зараз конкретних домовленостей ще немає. Проте в разі укладення угоди та отримання гарантій безпеки Україна може значно посилити свої позиції на можливих переговорах із Росією.

Водночас Офіс президента працює над підготовкою зустрічі із Трампом, проте деталі поки що не розголошуються.

Позиція Володимира Зеленського

16 жовтня 2024 року Володимир Зеленський під час представлення "Плану перемоги" у Верховній Раді заявив, що "План перемоги", який включає п’ять основних пунктів і три секретні доповнення, містить положення про стратегічний економічний потенціал України.

За його словами, країна володіє значними запасами урану, титану, літію та графіту, загальна вартість яких оцінюється у трильйони доларів. Ці ресурси є однією з причин, чому Росія прагне окупувати Україну, водночас вони відкривають можливості для економічного зростання та зміцнення партнерства з ЄС і США.

У зв’язку з цим президент запропонував США, ЄС та іншим партнерам укласти спеціальну угоду, що передбачатиме спільний захист, інвестування та використання цих ресурсів.

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна
Що відомо про "План перемоги" / Інфографіка: Главред

Цей пункт також містить засекречене доповнення, яке доступне лише визначеному колу партнерів.

Очікується, що така угода може посилити економічний тиск на Кремль, зміцнити безпеку регіону та підвищити економічну незалежність Європи.

"Це угода, що органічно доповнить та посилить наявну систему економічного тиску на Росію, а саме усі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні бачити, що у цього режиму немає економічного майбутнього", – заявив Володимир Зеленський.

Які запаси рідкоземельних металів є в України

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму, Україна має значний потенціал стати ключовим світовим постачальником критично важливої сировини для оборонної, високотехнологічної, аерокосмічної та екологічно чистої енергетичної галузей, повідомляє Голос Америки.

У документі зазначається, що країна входить до десятки найбільших світових експортерів мінеральних ресурсів і може стати провідним постачальником рідкоземельних металів, зокрема титану, літію, берилію, марганцю, галію, урану, цирконію, графіту, апатиту, флюориту та нікелю.

"Попри війну, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану (7% світових запасів). Це одна з небагатьох країн, які видобувають титанові руди, важливі для аерокосмічної, медичної, автомобільної та морської промисловості", - йдеться у звіті за липень 2024.

За даними Mining World Ukraine, у 2017 році в Україні були виявлені значні запаси кольорових і рідкоземельних металів, серед яких унікальні родовища берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних руд, багатих на рідкоземельні й рідкісні метали. Підтверджені запаси літію в країні є найбільшими в Європі, а також існує потенціал для виходу на світовий ринок із чистими та надчистими металами, такими як галій, індій, талій, свинець і олово.

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