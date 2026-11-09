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Брат Подоляка був полковником армії РФ: де і за яких обставин він загинув

Руслана Заклінська
9 листопада 2026, 17:23
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Полковник російської військової розвідки помер у травні 2024 року в окупованій Кирилівці на Запоріжжі.
Брат Подоляка був полковником армії РФ: де і за яких обставин він загинув
Брат Подоляка служив у розвідці РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/KilledInUkraine

Що сталося:

  • Володимир Подоляк загинув 19 травня 2024 року
  • Причина - травма голови під час бойових дій
  • Дані з'явилися завдяки витоку Росстату

Старший брат Михайла Подоляка Володимир загинув 19 травня 2024 року від внутрішньочерепної травми, отриманої під час бойових дій в окупованій Кирилівці Запорізької області. Він був полковником армії країни-агресорки РФ і служив у російській військовій розвідці. Про це повідомив проєкт Killed in Ukraine (KIU).

Нові обставини смерті дослідники встановили завдяки витоку даних російської Федеральної служби державної статистики, скриншот якого оприлюднила хакерська група Silent Crow.

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Могилу Володимира Подоляка представники KIU виявили ще в червні 2024 року, однак тоді причина його смерті залишалася невідомою. Незалежного офіційного підтвердження даних із витоку наразі немає.

Що знайшли на могилі брата Подоляка

На надгробному портреті чоловік зображений у формі полковника російської армії. На його грудях дослідники помітили два ордени Мужності та нагрудний знак "За службу у військовій розвідці".

Поруч із могилою також знайшли вінок із написом "Від колективу ЦПС". Дослідники припускають, що йдеться про Центр підготовки спеціалістів Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

У 2024 році також повідомлялося, що Володимир Подоляк був зареєстрований у Москві за адресою, де розташована Військова академія Міноборони РФ, яка готує кадри для військової розвідки.

Що Михайло Подоляк говорив про брата

Михайло Подоляк нову інформацію про обставини загибелі старшого брата публічно не коментував. Раніше він наголошував, що не підтримує з ним зв'язку, а у 2021 році називав брата звичайним військовим пенсіонером.

У лютому 2024 року, відповідаючи на заяви про родича, який живе в Росії, Подоляк в коментарі "Фокусу" наголосив, що не може відповідати за рішення дорослих людей.

"Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі", - сказав він.

Водночас Подоляк заперечив твердження про зв'язок членів його родини з російськими спецслужбами.

"До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали", - заявив він.

Головне управління розвідки Міноборони України
Головне управління розвідки Міноборони України / Інфографіка: Главред

Чому Кремль не бачить реальної картини війни

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що російське керівництво ухвалює рішення, спираючись на викривлену картину фронту.

"Путін при ухваленні рішень відштовхується від неправдивої інформації, тому в його розумінні він перемагає", - зазначив експерт.

Як приклад такої подачі фахівець навів доповіді найвищого військового командування РФ про ситуацію під Куп'янськом.

"Герасимов і Білоусов доводили, що Куп'янськ захоплено, хоча навіть їхні військові кореспонденти говорили, що це не так", - пояснив Ступак.

Оцінюючи масштаб сил, які Кремль кинув на війну, експерт звернув увагу на навантаження на російську армію.

"Понад 700 тисяч російських військовослужбовців застрягли в боях на українських фронтах", - підсумував він.

Втрати Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, The Economist оцінив втрати Росії у війні проти України. За підрахунками видання, з початку повномасштабного вторгнення загинули від 374 до 770 тисяч російських військових. Разом із пораненими загальні втрати РФ можуть сягати 2,1 млн осіб.

Українська розвідка також оцінює спроможність Росії продовжувати війну. Голова ГУР Олег Іващенко в інтерв'ю The Times заявив, що ресурси РФ можуть вичерпатися до 2028 року. За його даними, Росія набирає близько 1000 осіб на добу, тоді як добові втрати іноді перевищують 1400.

Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінювали втрати РФ на полі бою станом на 1 липня приблизно в 1,4 млн осіб. Як писав Forbes, у 2026 році армія РФ щомісяця втрачає в середньому близько 30 тисяч військових. Співвідношення втрат Росії та України фахівці оцінюють приблизно як 8 до 1.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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