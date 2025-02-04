Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Синоптикиня сказала, коли в Україні температура повітря ще більше опуститься в мінуси, і в яких областях буде найбільш холодна погода.

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Погода в Україні - морози посиляться/ УНІАН

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Коли в Україні посиляться морози

У яких областях буде йти сніг

Погода в Україні скоро може стати ще холоднішою – очікуються сильніші морози. З 7 лютого стовпчики термометрів показуватимуть температуру -3…-8 градусів вночі та 0…+2 градуси вдень.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що від названої дати погоду в нашій державі буде визначати потужний антициклон з півночі.

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"Із 7-го лютого погоду України визначатиме потужний антициклон із півночі. Це означає, що опади малоймовірні, побільшає прояснень, а це прогностична ознака того, що вночі морози зміцніють, до -3…-8 градусів, проте вдень теплішатиме до 0…+2 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 5 лютого

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у середу, 5 лютого. Вона зазначила, що в цей день погодні умови не зазнають особливих змін. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0…-5 градусів, завтра вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер очікується північних напрямків, помірний, часом рвучкий.

"Завтра над північним сходом України крутитиметься маломасштабний циклончик, він зумовить сніг на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях. Проте на решті території України 5-го лютого – без істотних опадів", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 5 лютого/ Facebook Діденко

Погода в Україні 5 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 5 лютого

Згідно з прогнозом синоптикині, у Києві у середу очікується вночі -1…-3 градуси, вдень близько нуля. Без опадів. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що сніг засипатиме Україну, будуть морози – синоптик назвала дату похолодання й опадів. В Україні сильніше похолодає, в деяких регіонах очікується випадання снігу.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває сильне похолодання – стало відомо, коли в регіони повернуться снігопади. Синоптики попереджають про те, що температура повітря може впасти до -11 градусів. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода упродовж найближчого тижня, з 3 по 8 лютого.

Нагадаємо, в Україну йде сніг і мороз – прогноз погоди на тиждень 4-7 лютого. В Україну зайде повітря арктичного походження, що спровокує зниження температури повітря.

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