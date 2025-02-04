"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

Буданов зазначив, що повідомлення у ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".

https://glavred.net/ukraine/nam-nuzhno-podozhdat-budanov-otricaet-chto-voyska-kndr-otoshli-s-linii-fronta-10636718.html Посилання скопійоване

Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з фронту / колаж: Главред, фото: ГУР МО України, kcna.kp

Про що сказав Буданов:

Активність військ КНДР зменшилася

Повідомлення в ЗМІ про вихід військ КНДР з Курської області помилкові

Близько восьми тисяч північнокорейських військових досі воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

відео дня

Буданов зазначив, що повідомлення у ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - пояснив керівник ГУР.

Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, журналісти The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників написали, що війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати. Їх не помічали на полі бою близько двох тижнів.

Згодом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко уточнив, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно покинуть регіон.

Главред із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка писав, що солдати КНДР зазнали значних втрат у боях на території Курської області. Наразі вони проводять із російськими командирами та своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій.

Інші новини:

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред