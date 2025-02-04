Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

Віталій Кірсанов
4 лютого 2025, 18:34
70
Буданов зазначив, що повідомлення у ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".
Буданов
Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з фронту / колаж: Главред, фото: ГУР МО України, kcna.kp

Про що сказав Буданов:

  • Активність військ КНДР зменшилася
  • Повідомлення в ЗМІ про вихід військ КНДР з Курської області помилкові

Близько восьми тисяч північнокорейських військових досі воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

відео дня

Буданов зазначив, що повідомлення у ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - пояснив керівник ГУР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, журналісти The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників написали, що війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати. Їх не помічали на полі бою близько двох тижнів.

Згодом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко уточнив, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно покинуть регіон.

Главред із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка писав, що солдати КНДР зазнали значних втрат у боях на території Курської області. Наразі вони проводять із російськими командирами та своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій.

Інші новини:

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Кирило Буданов Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області війська КНДР в Україні Військові КНДР у Курській області
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    "Ядерна аварія може статися": МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

    "Ядерна аварія може статися": МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

    20:48Україна
    ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

    ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

    20:42Україна
    "Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

    "Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

    20:23Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

    Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

    Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

    Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

    Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

    Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

    "Це було пунктом плану": в ОП здивували заявою про передачу Трампу рідкоземельних металів

    "Це було пунктом плану": в ОП здивували заявою про передачу Трампу рідкоземельних металів

    Останні новини

    21:04

    Кардинальні зміни в любовному житті для 3 знаків: любовний гороскоп на лютий

    20:55

    Український бізнес об’єднується заради дітей загиблих захисників: стартувала благодійна платформа "Дітям Героїв" новини компанії

    20:48

    "Ядерна аварія може статися": МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

    20:42

    ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

    20:37

    Мінус 10 - не біда: чому діти в СРСР спали взимку на вулиці

    Уникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову ЯлтуУникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову Ялту
    20:31

    Важливий етап манікюру: навіщо видаляти кутикулу - більшість не здогадується

    20:23

    "Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

    20:03

    Знають одиниці: що означає білий дим з вихлопної труби машини та чи є небезпека

    19:57

    У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей із 12 сіл: список

    Реклама
    19:53

    "Зробімо так": Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю

    19:39

    "Знищено всю інфраструктуру": генерал про потужні удари по аеродромах РФ

    19:39

    Сніг, 11-градусний мороз та ожеледиця: у яких регіонах влупить похолодання

    19:37

    Жінка знайшла шедевр на секонді: картина за 8 доларів може коштувати тисячі

    19:37

    На фронті під обстріл потрапили відомі журналісти ТСН: є пораненіФото

    19:08

    Де 3 відмінності між дітьми: лише геній знайде приховані деталі за 14 секунд

    19:00

    Чи охопить війна ще одну область України – ДніпропетровськуПогляд

    18:48

    Долар стрімко летить вниз: новий курс валют в банках та обмінниках

    18:47

    Чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею: правила 2025 року

    18:40

    Коли сіяти помідори на розсаду: фахівець поділився секретом гарного врожаю

    18:34

    "Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

    Реклама
    18:22

    РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

    18:22

    "Є робочі дати зустрічі": Зеленський зробив заяву про візит американської командиВідео

    18:20

    ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

    18:17

    Бліда копія себе: Анна Сєдокова пояснила, куди зникла після смерті Яніса Тімми

    17:58

    Повернення радянського Інтербачення: Путін наказав провести аналог Євробачення

    17:54

    Заборона знята: Україна може бити західною зброєю по всій території РФ - ЗМІ

    17:32

    Як вивести жовті плями з матраца: домашній засіб, який коштує копійки

    17:23

    Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

    17:16

    Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності

    17:16

    Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітноюФото

    17:09

    Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборіВідео

    17:06

    Навіщо далекобійники стукають по шинам авто перед поїздкою: відповідь здивує

    17:03

    Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

    17:02

    Бургер у лаваші: шикарна закуска, яку розмітають за 1 хвилину - рецепт

    17:01

    Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

    16:56

    М'який клімат і приємна ціна: українці скуповують квартири в одній із країн

    16:55

    ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті

    16:50

    Ціни на популярні продукти різко "злетіли": що подорожчало найбільше

    16:27

    Чому не можна пити з чужої чашки: що кажуть прикмети та здоровий глузд

    16:02

    Чи можна мити голову в неділю: остаточна відповідь священникаВідео

    Реклама
    16:00

    Тримаються осторонь: 5 найскромніших знаків зодіаку

    15:51

    Навіть у лютому: чи можна обрізати дерева взимку

    15:51

    "Все було у диму, потім пішов вогонь": очевидиця про ракетний удар по Ізюму

    15:42

    Експорт металів приніс країні $4,5 мільярда у 2024 році — Анзін

    15:42

    Хоче оголосити себе переможцем: у NYT назвали ціль торговельних воєн Трампа

    15:40

    Загрожує штраф та втрата прав: без яких двох речей водіям не можна сідати за кермо

    15:38

    Човни, літак, зброя та новорічна ялинка – як Фундація допомоги захисникам України підтримує військо актуально

    15:32

    Новий тариф на світло: стало відомо, хто з лютого буде платити більше

    15:28

    Як павуки в банці: Лоліта накинулася на "готового нахилятися" Кіркорова

    15:25

    Українці в Британії можуть втратити роботу і житло через проблеми з візами - ЗМІ

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Мода та краса
    Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Синоптик
    Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти