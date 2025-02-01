Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФ

Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.

https://glavred.net/ukraine/udar-rossii-po-zhilomu-domu-v-poltave-chislo-zhertv-vozroslo-nazvan-tip-rakety-rf-10635827.html Посилання скопійоване

У Полтаві зросла кількість жертв російського удару / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція

Головне:

У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару РФ по житловому будинку

За попередніми даними РФ завдала удару ракетою Х-22

Кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до п'яти, 22 людини було врятовано.

"Постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей", - повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

відео дня

Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста. Зазначимо, що раніше повідомлялося про трьох загиблих.

/ Главреда

Подробиці ракетного удару РФ по Полтаві

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22.

Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. У результаті є загиблі та поранені, серед яких троє дітей.

На місці події працюють співробітники екстрених служб. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Полтавській області.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Полтаві:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що Росія вдарила ракетами по Полтаві. Як розповіли в ДСНС, унаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Україні. Президент України висловив співчуття рідним і близьким.

Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

Більше новин:

Ракета Х-22 - що про неї відомо Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і площинних цілей за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної боєголовки. Ракета Х-22 тривалий час перебувала у виробництві та має безліч модифікацій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред