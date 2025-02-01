Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФ

Олексій Тесля
1 лютого 2025, 14:43
665
Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.
Полтава
У Полтаві зросла кількість жертв російського удару / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція

Головне:

  • У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару РФ по житловому будинку
  • За попередніми даними РФ завдала удару ракетою Х-22

Кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до п'яти, 22 людини було врятовано.

"Постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей", - повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

відео дня

Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста. Зазначимо, що раніше повідомлялося про трьох загиблих.

Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФ
/ Главреда

Подробиці ракетного удару РФ по Полтаві

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt
  • РФ завдала ракетного удару по Полтаві
    РФ завдала ракетного удару по Полтаві pol.gp.gov.ua, Facebook/MNS.GOV.UA, Facebook/police.polt

За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22.

Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. У результаті є загиблі та поранені, серед яких троє дітей.

На місці події працюють співробітники екстрених служб. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Полтавській області.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Полтаві:

Скріншот
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що Росія вдарила ракетами по Полтаві. Як розповіли в ДСНС, унаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Україні. Президент України висловив співчуття рідним і близьким.

Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

Більше новин:

Ракета Х-22 - що про неї відомо

Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і площинних цілей за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної боєголовки.

Ракета Х-22 тривалий час перебувала у виробництві та має безліч модифікацій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Полтави крилаті ракети ракетний удар
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:58Україна
У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

16:34Світ
Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Останні новини

17:22

У вас більше ніколи не пропаде капуста: шикарний рецепт на всі випадки життя

16:58

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:47

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

16:37

"Це не бусифікація": Братчук розповів, як відбувається рекрутинг в армію

16:34

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
16:29

Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою

16:04

Хто на малюнку начальник: тільки найкмітливіші вгадають за 5 секунд

15:48

Північнокорейці намагаються уникнути відправки на війну проти України - Newsweek

15:45

Анні Трінчер висунули звинувачення - до чого тут Марія Яремчук

Реклама
15:44

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:07

Окупанти пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині - Атеш

14:48

Як правильно телефонувати й хто має закінчити розмову: правила етикетуВідео

14:45

РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі

14:43

Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФФотоВідео

14:18

ЗСУ прориваються контратаками на Курщині: ворог зазнав втрат - ISW

13:59

Планувала підрив будівлі СБУ в центрі Києва: правоохоронці зупинили спробу терактуФото

13:58

"Це складно": Наталя Могилевська розповіла про стосунки зі старшою донькою

13:43

У Сумській області троє поліцейських загинули внаслідок російських авіаударів

13:24

Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

12:59

Гороскоп на лютий 2025 для Козерогів: важлива новина, знайомство та прибутокВідео

Реклама
12:49

Максим Галкін возз'єднався із сім'єю і показав будинок на Кіпрі - деталі

12:20

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:11

Де захована іграшкова машинка: лише найуважніші знайдуть її за 5 секунд

12:05

"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

12:05

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

11:45

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

11:41

Гороскоп на лютий 2025 для Скорпіонів: здійснення мрії, визнання та нагородаВідео

11:30

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

11:11

Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

10:57

"Йдеться про місяці, а не роки": у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

10:49

Китайський гороскоп на завтра 2 лютого: Тиграм - витрати, Драконам - досягнення

10:41

Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволенняВідео

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти