Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФ

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- У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару РФ по житловому будинку
- За попередніми даними РФ завдала удару ракетою Х-22
Кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до п'яти, 22 людини було врятовано.
"Постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей", - повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста. Зазначимо, що раніше повідомлялося про трьох загиблих.
Подробиці ракетного удару РФ по Полтаві
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22.
Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. У результаті є загиблі та поранені, серед яких троє дітей.
На місці події працюють співробітники екстрених служб. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Полтавській області.
Дивіться відео - наслідки удару РФ по Полтаві:
Раніше повідомлялося про те, що Росія вдарила ракетами по Полтаві. Як розповіли в ДСНС, унаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.
Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Україні. Президент України висловив співчуття рідним і близьким.
Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.
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Ракета Х-22 - що про неї відомо
Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія.
Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і площинних цілей за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної боєголовки.
Ракета Х-22 тривалий час перебувала у виробництві та має безліч модифікацій.
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