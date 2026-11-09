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Трамп може укласти велику угоду з Путіним: у Європі побоюються наслідків - ЗМІ

Віталій Кірсанов
9 листопада 2026, 15:08
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Занепокоєння європейських чиновників посилилося після зустрічі Дональда Трампа зі спеціальним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим.
Трамп може піти на масштабну угоду з Путіним
Трамп може піти на масштабну угоду з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • У Європі побоюються угоди без України
  • Київ можуть спробувати змусити піти на поступки

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість укладення масштабної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, яка може торкнутися не тільки війни в Україні, а й відносин з Іраном, а також майбутнього Європи. Європейські чиновники побоюються, що Вашингтон спробує домовитися з Кремлем без повноцінної участі Києва.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, обізнані з переговорним процесом, мова може йти про так звану подвійну угоду. Вона передбачає завершення війни в Україні та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. При цьому Росія, як передбачається, зможе використати свої зв’язки з Іраном, щоб сприяти розблокуванню стратегічного морського шляху.

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За інформацією видання, посередники з країн Перської затоки вважають, що США та Іран близькі до укладення ядерної угоди, яка дозволить припинити бойові дії та відкрити Ормузьку протоку. Однак для остаточного досягнення домовленостей Тегерану, як стверджується, знадобиться допомога Москви.

"За наявною інформацією, посередники з країн Перської затоки переконані, що США та Іран близькі до укладення ядерної угоди, яка дозволила б припинити бойові дії та відкрити морський шлях. Водночас вони вважають, що для остаточного укладення угоди Тегерану знадобиться переконливий вплив з боку його російських союзників", - пише The Telegraph.

Видання також повідомляє про наявність секретного іранського документа, який свідчить про те, що в разі нового конфлікту зі США Тегеран розраховує на підтримку Кремля.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

У Європі побоюються угоди без України

Занепокоєння європейських чиновників посилилося після зустрічі Дональда Трампа зі спеціальним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим минулого тижня. За підсумками переговорів американський президент заявив про підготовку масштабної угоди, яка може вийти за межі українського питання і торкнутися всієї Європи.

"Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали. Але скажу одне: угода буде – і це буде масштабна угода, яка торкнеться не лише України. Вона може охопити всю Європу... Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", – заявив Трамп журналістам.

Європейські представники побоюються, що США та Росія можуть спробувати визначити подальшу долю континенту без повноцінної участі України. Двоє високопоставлених чиновників повідомили The Telegraph, що європейські лідери мають намір протистояти подібним домовленостям.

Ще одне джерело видання зазначило, що в Європі готуються до можливого тиску з боку Вашингтона. За його словами, США можуть спробувати переконати європейські уряди погодитися на поступки, які фактично означатимуть "жертву" Україною заради досягнення угоди з Росією.

Київ можуть спробувати змусити піти на поступки

Особливе занепокоєння європейських чиновників викликає ймовірність того, що припинення війни супроводжуватиметься поступками Москві. За оцінкою одного з джерел, план Трампа зможе спрацювати лише в тому випадку, якщо його підтримають європейські уряди.

У такому разі узгоджена позиція США та Європи може посилити тиск на українське керівництво та змусити Київ прийняти умови врегулювання.

При цьому, як вважають співрозмовники The Telegraph, Україна може опинитися перед необхідністю поступок, якщо втратить підтримку ключових європейських союзників – Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Вони на таке не погодяться", - заявив одне з джерел, коментуючи можливість таких домовленостей.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна – ослабнути.

За його оцінкою, США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів у США Кремлю, ймовірно, буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. Держсекретар США Марко Рубіо назвав ключовою темою зустрічі гарантії безпеки для України після війни. За його словами, сторони постійно повертаються до питання про післявоєнну систему безпеки України та всього континенту.

Росія направляє на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди. Склад російської делегації може свідчити про готовність Москви до більш змістовних переговорів.

Київ уже визначився зі своєю позицією на переговорах. В Офісі президента повідомили, що Україна запропонує Росії припинення війни за нинішньою лінією фронту без будь-яких територіальних поступок.

Підтримку переговорному процесу висловила й Туреччина. Президент Реджеп Таїп Ердоган у розмові з Дональдом Трампом пообіцяв сприяти завершенню війни в Україні. Анкара й надалі підтримуватиме зусилля щодо врегулювання, запевнив турецький лідер.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і розповсюджується у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph було запущено в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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