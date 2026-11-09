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Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

Олексій Тесля
9 листопада 2026, 20:29
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Причина відключень електроенергії - наслідки ворожих атак на енергосистему.
Світло, відключення
Українців попередили про нові відключення / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • В Україні будуть вимушено застосовуватися заходи щодо обмеження споживання
  • Для всіх категорій споживачів заплановано графіки погодинних відключень

У компанії "Укренерго" повідомили про заплановані відключення електроенергії у вівторок, 10 листопада.

Зазначається, що протягом доби будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання для промисловості (графіки обмеження потужності).

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Разом з тим, для всіх категорій споживачів заплановано графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

Підкреслюється, що причиною відключень електроенергії є наслідки ворожих атак на енергосистему.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" додали, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Знімок екрана
/ Скріншот

Росія може готувати нову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль під час зустрічі з європейськими партнерами в Парижі представив матеріали, які, ймовірно, свідчать про підготовку Росією нових ударів по енергетичній системі країни. За наявними даними, для можливої атаки можуть бути використані до тисячі одиниць озброєння, включаючи ракети, безпілотники та авіаційні бомби.

Серед потенційних цілей називаються найважливіші об’єкти енергетичної інфраструктури: електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Особливе занепокоєння викликає можлива загроза об’єктам атомної енергетики. У представлених матеріалах йдеться про три діючі українські АЕС, функціонування яких Росія, ймовірно, може спробувати порушити. Зокрема, розглядається ймовірність нанесення ударів по розподільних пристроях, через які атомні електростанції підключені до об’єднаної енергосистеми України.

Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада
/ Главред

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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