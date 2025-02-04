Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності

Поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення пошкодженого об'єкта енергетики, каже Герман Галущенко.

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РФ вдарила по об'єктах енергетики України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

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Рівень пошкодження об'єкта енергетики суттєвий

Україна втратила велику генеруючу потужність

Українська енергетика внаслідок масованого обстрілу армії РФ 2 лютого втратила велику генеруючу потужність, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"На жаль ці атаки (армії РФ, - ред.) відбуваються щодня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - цитує його РБК-Україна.

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За словами глави Міненерго, рівень пошкодження об'єкта істотний і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

Водночас Галущенко додав, що незважаючи на те, що пошкоджень об'єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.

/ Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ обрала нові цілі для ударів. Ворог хоче вивести з ладу українську енергетику, каже Валерій Романенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під час російського обстрілу загинув енергетик. Він присвятив професії енергетика понад 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодара працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію.

Як писав раніше Главред, російські окупанти завдали масованого удару по Україні, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вибухи лунали в деяких регіонах України.

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Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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