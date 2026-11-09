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В Абу-Дабі відбудуться не лише переговори з Росією: Умєров розкрив деталі

Руслана Заклінська
9 листопада 2026, 16:24
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Українська делегація вже прямує до ОАЕ, а паралельно там працюватимуть представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.
В Абу-Дабі відбудуться не лише переговори з Росією: Умєров розкрив деталі
Делегація України прямує до Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Головне із заяви:

  • Тристоронні переговори відбудуться 10-11 листопада
  • В Абу-Дабі будуть представники Е4, НАТО та Єврокомісії
  • Мета Києва - стійкий мир і гарантії безпеки

Українська делегація вже прямує до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбудуться тристоронні переговори України, США та Росії. Паралельно в ОАЕ проведуть окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров в Telegram.

До формату Е4 входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Умєров очолює українську переговорну групу і наголосив, що Київ розраховує на участь Європи в дипломатичному процесі.

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За його словами, українська сторона прагне зберегти узгодженість позицій із союзниками на кожному етапі переговорів.

"Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", - написав Умєров.

Голова переговорної групи подякував ОАЕ за майданчик для переговорів і незмінну підтримку, а також американським переговорникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за активну роботу й підготовку зустрічей.

"Наша мета - довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни", - підкреслив Умєров.

За даними Інтерфакс-Україна з посиланням на радника Офісу президента Дмитра Литвина, до української делегації увійшли Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та аналітик СЗР.

Делегацію країни-агресорки, як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

Хто такий Стів Віткофф
Хто такий Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи зможе Путін диктувати умови на переговорах в Абу-Дабі

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції Кремля - ослабнути.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - наголосив дипломат.

Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю 24 каналу звернув увагу, що навіть перемовини без гарантованого результату мають сенс для України.

"Я досі переконаний, що відсутність переговорів гірша за переговори з невизначеним результатом", - зазначив він.

Водночас аналітик вважає, що мотивація Кремля в переговорному процесі пов'язана передусім із позицією Вашингтона.

"На мою думку, Путін веде переговори передусім заради Трампа", - пояснив Фесенко.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, до переговорів щодо України в Абу-Дабі долучиться Європа. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що його країна візьме участь в обговореннях. Склад французької делегації поки не оголошували.

Bloomberg писав, що Росія відправляє до Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередніх раундах. За даними агентства, російську делегацію очолить Володимир Мединський, до неї увійдуть Сергій Рябков, Михайло Галузін та керівник ГРУ Ігор Костюков. Також до складу включили представника Генштабу РФ.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що першим пунктом переговорів стануть питання безпеки. Державний секретар США Марко Рубіо при цьому наголосив, що нічого остаточно не погоджено. Політолог Володимир Фесенко не очікує від зустрічі проривів.

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Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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